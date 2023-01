Transcurrida una semana de inicio de clases, en Armenia, hay cerca de 2.600 niños y adolescentes en edad escolar sin matricularse. En el resto del Quindío se espera que se matriculen alrededor de 4.000 estudiantes más.

La Secretaría de Educación municipal de Armenia informó que a la fecha se reportan 32.610 estudiantes matriculados. No obstante, el proceso continúa abierto, dado que en alguna de las instituciones educativas todavía tienen cupos disponibles desde preescolar hasta grado once.

Para el año inmediatamente anterior, el 2022, la matrícula cerró en 35.500 estudiantes, de manera que, a la fecha, “se reporta preliminarmente un 7 % de deserción escolar, expresada en 2.600 estudiantes -aún falta la cifra definitiva que emite el Ministerio de Educación nacional-”.

Sobre las características de estos menores que no han regresado al colegio, desde la secretaría comunicaron que muchos de estos estudiantes corresponden a población migrante que ha retornado a sus sitios de origen, motivo por el cual no continuaron sus estudios en la capital del Quindío.

Para evitar la deserción, comentaron, realizan grandes esfuerzos, por esto, realizan jornadas de búsqueda de niños y jóvenes en comunas, entregas de kits escolares y le apuntan a proyectos como el Programa de Alimentación Escolar y el fortalecimiento de Modelos Flexibles.

Diana Milena Marulanda Sepúlveda, coordinadora de cobertura educativa, aseguró: “Nosotros contamos con campañas para lograr la retención escolar, una de ellas es Búsqueda Activa, que realizamos con secretaría de Educación y personas de las instituciones educativas, así vamos a la comunidad, hacemos perifoneo, tocamos puerta a puerta. Otra estrategia tiene que ver con los comités de seguimiento al ausentismo y deserción escolar. En cada institución educativa contamos con estos espacios en los que participan el rector, padres de familia, estudiantes y personal administrativo. Nosotros hacemos un seguimiento con cada niño”.

En los 11 municipios restantes, para a la fecha se cuenta con una matrícula de 32.068 estudiantes e igualmente en cada una de las 54 instituciones educativas del departamento permanecen con inscripciones abiertas. La secretaria de Educación, Ana María Giraldo Martínez, expresó: “Tuvimos un cierre en el 2022 con una matrícula de 33.177 estudiantes así que tenemos un buen panorama respecto a las matrículas esperadas hasta este momento. Es importante indicar que en la vigencia 2022, se presentó una deserción que ascendió al 3.65 % de lo que se tenía establecido, el panorama respecto a la proyección para la vigencia 2023, es de 36.000 estudiantes. Nos encontramos a la espera de que lleguen 4.000 estudiantes más a nuestras instituciones educativas”.

Sobre este último punto aclaró: “Históricamente ha sido conocido que no logramos estabilizar la matrícula sino hasta la segunda semana, después de haber iniciado el calendario escolar, que es precisamente durante esta semana. Tenemos altas expectativas de lograr un buen número de estudiantes en el departamento”.

También, la jefe de oficina departamental hizo un llamado para que los padres de familia continúen siendo garantes del derecho fundamental a la educación. “Este es un llamado a los padres de familia para que busquen la educación como la mejor herramienta para transformar la vida de nuestros jóvenes en el Quindío, así como la de los niños. Aún no podemos hablar de preocupaciones en materia de deserción, seguimos con una alta expectativa para cumplir con la meta”.

Frente a la población que no se ha matriculado, la secretaria de Educación departamental señaló que suelen ser adolescentes con necesidades primarias por resolver.

PAE de Armenia ya tiene operador

La Bolsa Mercantil de Colombia seleccionó a la unión temporal NutriArmenia 2023 para que opere el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el municipio de Armenia este año, así quedó definido durante la rueda de negocios que tuvo lugar el pasado jueves 26 de enero. El contrato es por $ 9.946.437.765 y beneficiará a 20.067 estudiantes durante 108 días escolares.

“Es así como ya se inició la fase de alistamiento que permitirá entregar las raciones industrializadas a partir del 1 de febrero de 2023 y, teniendo en cuenta que aún se están matriculando los niños, niñas y jóvenes en los establecimientos educativos, se realizará una oportuna focalización para iniciar en próximos días la entrega de las raciones preparadas en sitio, tipo almuerzo”, explicaron desde la secretaría de Educación municipal.

Por su parte, a nivel departamental sobre el programa, Giraldo Martínez contó frente a los retrasos que se han tenido: “PAE estaría llegando para la semana del 24 de febrero, ya estamos culminando algunos temas de contrato y con el comisionista de bolsa. El procedimiento ha sido un poco engorroso, hemos tenido que hacer devolución de pólizas, en el tema de legalización contestando observaciones de oferentes”.

Asimismo, agregó Giraldo Martínez: “Inicia una fase de alistamiento, esperamos estar eligiendo operador entre el 8 y el 9 de febrero -esta fase es de 10 días hábiles o corridos, lo estamos definiendo con el operador, esto por cuanto la ruralidad nuestra es muy dispersa y se necesita que el operador que llegue conozca el territorio y sepa que tiene que vincular a más de 380 manipuladoras-. Queremos hacerlo bien, no nos vamos a exponer a ningún faltante en cuanto a la fase de alistamiento como dotación de los manipuladores y demás”.

De igual modo, frente a las modificaciones en los horarios a las que se han visto obligados por la contingencia frente al PAE, la jefe de oficina dijo: “Hemos tenido una circular para los rectores en las que les informamos que al no tener el PAE, no hablamos de jornada única, los horarios no son tan extensos y mediante esta solicitamos la flexibilización de los mismos. Hemos estado haciendo monitoreo y seguimiento a algunas instituciones que han tenido dificultades en el manejo del horario, pero en términos generales todos los rectores han estado prestos a cumplir esta instrucción dada desde la secretaría”.