A partir de este viernes, se iniciará oficialmente el periodo de 30 días para que el Senado de la República decida sobre la convocatoria a una Consulta Popular propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La cuenta regresiva arrancará si la solicitud es radicada de manera formal junto con el cuestionario respectivo, como se espera que ocurra este jueves primero de mayo, durante la jornada del Día del Trabajo.

Este trámite pone al país en una atmósfera claramente preelectoral, ya que durante el próximo mes, el Congreso tendrá como eje principal de discusión la viabilidad de este mecanismo de participación ciudadana. El Senado enfrenta tres caminos posibles: dar luz verde a la consulta, rechazarla o simplemente no pronunciarse.

Qué herramientas tiene el Senado con el proyecto de consulta popular

En caso de que el Senado apruebe la solicitud, o si finalizado el plazo no hay una decisión clara por parte de la plenaria, la Constitución establece que el presidente podrá convocar a las urnas dentro de los tres meses siguientes. Esto significaría que, a más tardar en agosto, los colombianos podrían estar participando en la consulta, que incluiría preguntas definidas por el Ejecutivo.

Por el contrario, si el Senado decide negar la convocatoria, el Gobierno deberá acatar esa determinación, ya que no existen herramientas legales que le permitan avanzar por otra vía. La discusión se torna más compleja ante las recientes declaraciones del presidente Petro, quien señaló que si el Senado rechaza la consulta mientras la Comisión Primera aborda el proyecto de reforma laboral impulsado por el Partido Liberal, la ciudadanía “sabrá qué hacer”.

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en Blu Radio y se refirió a lo que pasará con ese proyecto y si tiene pensado en retirar algunos puntos de la reforma laboral que promovió el Gobierno y fue hundida en el Congreso.

“No le puedo decir que sí o que no. Lo único que le puedo decir es que la consulta va sí o sí, porque yo no puedo hacer con base en futuros hipotéticos de una fuerza del Congreso de la República y hay como nueve, 10 fuerzas dentro del Senado de la República. Entonces yo no puedo ahora con futuros hipotéticos. Para eso es que meto el mensaje de urgencia e insistencia, para que el debate se de y para que se clarifiquen las posiciones”, indicó.

Además, Benedetti intentó aclarar su afirmación sobre que la consulta sería una especie de mini-reelección: “No se me chispoteó, no debí haberlo dicho. El presidente Petro se eligió con unas reformas sociales”.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad que el Gobierno no logre convencer a más de 13 millones de colombianos con los votos necesarios para la consulta, el ministro Benedetti explicó lo que pasará en un eventual escenario que no logren los resultados esperados.

Esta cifra es incluso superior a la cantidad obtenida por Gustavo Petro cuando fue elegido presidente en 2022, en el momento más alto de su popularidad. Conseguir que los colombianos salgan masivamente a votar representará un desafío considerable, teniendo en cuenta el usual abstencionismo en este tipo de jornadas.

“Si perdemos el referendo, nos vamos para la casa, significa que es un revés muy grande para el Gobierno”, señaló el ministro en la emisora.

Según Petro, si el Congreso le niega al pueblo la posibilidad de expresar su voluntad, el Legislativo perdería legitimidad y se abrirían escenarios alternativos de acción popular. Petro enfatizó que no busca amenazar, sino advertir sobre la importancia de la voz ciudadana.

