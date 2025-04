La actual canciller de Colombia, Laura Sarabia, ha intensificado su colaboración con la Fiscalía General al entregar información relevante sobre lo que ha calificado como una escalada de violencia política con connotaciones de género. Según lo informado por El Tiempo, la diplomática ha comparecido bajo juramento y en sesiones que han sido grabadas por las autoridades judiciales, relatando una serie de situaciones que considera parte de un intento por vincularla a hechos delictivos.

El proceso judicial que involucra también al ministro Armando Benedetti ha dado un nuevo giro con la aparición de un chat que se encuentra en poder de los investigadores. Dicho material probatorio será clave en las próximas diligencias, en las que Sarabia ampliará su testimonio. Además, según la información obtenida por el citado diario, la defensa del exembajador ha solicitado que el exfuncionario se someta a la justicia, bajo la premisa de que esta medida es fundamental para probar la autenticidad de su proceso de rehabilitación.

En el caso particular de Laura Sarabia, la revelación de conversaciones privadas ha aportado elementos de juicio a la Fiscalía, ayudando a esclarecer tanto las motivaciones como los actores detrás de la presunta campaña de desprestigio. Los investigadores consideran que estos chats podrían establecer vínculos, motivaciones y responsabilidades entre los implicados, según el informe periodístico.

“Pude visibilizar una escalada ascendente de violencia cuando el embajador quería retornar al país en un cargo del alto gobierno. Empieza a minimizarme por ser mujer, por mi edad, a indicar que no se me podía olvidar que estaba ahí gracias a él”, es lo que habría dicho Sarabia, con voz entrecortada, ante la fiscal Judthy Andrea Chacón, de acuerdo con el citado diario.

Otro de los chats, que data de mayo de 2023, ha cobrado relevancia porque cuadra con el que entregó la canciller el pasado 28 de febrero, cuando el ministro le decía que estaba bien ranqueado en la Fiscalía y que no iba a pasar nada con las investigaciones. Incluso, ella en un momento hasta le ofreció su puesto ante los constantes pedidos de ayuda.

“De dónde sacas tú que quiero tu puesto!??? [Sic] No lo querría y además no depende de mí [..] yo me ilusioné con lo del Interior porque habría una manera de trabajar en equipo, pero tú poniendo el visto bueno final…Sé que lo puedo recomponer todo”, dice en la supuesta conversación Benedetti revelada por el citado portal.

La posición de Sarabia, así como su disposición para aportar pruebas y testimonios, ha sido bien recibida entre algunos sectores políticos y defensores de derechos de las mujeres. Ella aportará su declaración en los próximos días en la Fiscalía y allí se continuará el proceso, mientras la tensión en el Gobierno Nacional sigue por ser dos personas muy cercanas al presidente Gustavo Petro.

Sarabia se ha ratificado como víctima de violencia política de género, una figura reconocida en el contexto jurídico colombiano para describir los actos que buscan afectar la integridad, la imagen y la participación de mujeres en espacios de poder. Ella asegura que existe un plan sistemático orientado a desprestigiar su imagen pública y a involucrarla en actividades ilícitas.

Esta situación se da justo en el momento en que Benedetti admitió su adicción a las drogas y al alcohol: “No quisiera ser adicto y lo soy. Es una enfermedad. Cuando uno dice que tiene este problema, lo estigmatizan, lo sancionan y lo tachan de incapaz”, dijo en revista Cambio.

