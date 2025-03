Durante el último consejo de ministros, Gustavo Petro expuso su determinación de avanzar con la reforma a la salud mediante decretos si el Congreso decide no aprobar el proyecto presentado. Según el mandatario, la necesidad de actuar es impostergable y no planea reintroducir el proyecto si éste es rechazado.

“Esto no es una amenaza. Nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente, no hay otro mecanismo, porque no voy a volver a presentar otro proyecto para que nos mamen gallo dos años más. Entonces hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta donde se puede salvar, lo demás se liquida de acuerdo a la ley”, afirmó Petro.

Para el ejecutivo esta medida no es un modo de amenaza, sino una estrategia frente a la posible inacción del Congreso. El presidente envió un claro mensaje a los miembros de la Comisión Séptima del Senado, invitándolos a aprobar la reforma ya poner los intereses de los ciudadanos por encima de los de las compañías farmacéuticas.

Este mensaje surge en un contexto delicado ya que la Comisión Séptima fue precisamente donde se hundió recientemente una reforma laboral propuesta por el mismo gobierno. Lina Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, ha expresado su desacuerdo con la reforma.

Recientemente le solicitó al presidente que retirara su proyecto debido a presuntos vicios de trámite y avisó que ha iniciado acciones judiciales respecto a estos vicios.

“Notificado, Gustavo Petro. Retire la reforma a la salud. Como segundo vicepresidente de la Cámara, he enviado este oficio al presidente para notificarlo de los vicios que tiene su perversa reforma a la salud sobre los cuales vengo adelantando acciones judiciales”, declaró Garrido

La congresista también apuntó a que esta solicitud busca prevenir futuras acusaciones de bloqueo institucional o afirmaciones adversas por parte del ejecutivo.

#Atención | El presidente Petro advirtió que si se hunde la reforma a la salud no se volverá a presentar otro proyecto. "Que nos 'mamen gallo' dos años más (…) hunden el proyecto y vemos en decretos hasta dónde se puede salvar".

Consejo de Armando Benedetti a Petro sobre reforma a la salud

Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aconsejó al presidente esperar y ver cómo se desarrolla la discusión en el Congreso, aunque el pesimismo parece dominar las expectativas del gobierno respecto a la viabilidad del proyecto en el legislativo.

Este contexto refleja la alta tensión y las complejas dinámicas entre la administración de Petro y el Congreso, especialmente con figuras contrarias dentro de la Cámara de Representantes y el potencial impacto de futuras decisiones en temas cruciales como la salud.

La reforma, tal como fue presentada, busca cambios significativos en la administración de los servicios de salud. Sin embargo, se enfrenta a grandes desafíos en un terreno político altamente polarizado y con intereses contrapuestos.

A medida que la discusión avanza, el foco no sólo está en si la reforma será o no factible, sino también en cómo se manejarán las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el futuro cercano.

