Aun después de su salida del Gobierno de Gustavo Petro, el exembajador Armando Benedetti sigue dando de qué hablar. Este miércoles sorprendió con un mensaje a modo de pulla en la red social X (antes Twitter), en donde celebró ya no estar rodeado de “Judas”.

(Le puede interesar: Burlas a Petro por frase cósmica de “expandir virus de la vida por estrellas del universo”)

El exfuncionario compartió una fotografía jugando tenis y con raqueta en mano durante una sesión de entrenamiento en la cancha de polvo de ladrillo. Allí, retando jocosamente al periodista costeño Jorge Cura Amar, preguntó: “Ya estoy casi listo, ¿aceptas el reto?”. Sin embargo, lo controvertido fue lo que dijo después.

Presumiendo que ahora ya no está “en el oficio de la política” y cuenta con “amigos verdaderos”, Benedetti celebró ya no estar rodeado de gente traicionera y desleal: “Ya no tengo las Judas al lado”, dijo.

.@jorgecura1070 Ya estoy casi listo, ¿aceptas el reto? … Ahora que no estoy en el oficio de la política, tengo amigos verdaderos. Ya no tengo las Judas al lado. pic.twitter.com/5DHPwLdb3a — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 20, 2023

A principios de junio pasado se conocieron los controvertidos audios del exembajador en Venezuela en los que, además de hablar del polígrafo contra Marelbys Meza, dejó entrever que presuntamente la campaña del hoy presidente Gustavo Petro habría sido financiada de manera irregular. Por estos hechos, al igual que la exjefe de gabinete y ahora directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, Benedetti terminó saliendo de su cargo.

(Lea también: Inesperados elogios de Bukele a Gustavo Petro: “Lo respeto como mandatario”)

Sin embargo, a través de un decreto, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió extenderle su periodo como diplomático y fungió como embajador hasta el 19 de julio. Según el decreto, fechado el pasado 20 de junio, se extendió el periodo de Benedetti como embajador debido a las supuestas dificultades administrativas para hacer entrega del cargo.

Armando Benedetti y Laura Sarabia tuvieron una relación cercana en el pasado, al punto que ella fungió como integrante de su unidad de trabajo legislativo (UTL) cuando era senador y posteriormente, el propio Benedetti se la presentó a Petro. Tras ganarse la confianza del hoy presidente, logró llegar a ser jefe de gabinete y recientemente fue nombrada jefa de gabinete.

La relación de los viejos amigos al parecer estaba en deterioro. Se rumora en los mentideros políticos que habría sido Benedetti el responsable de filtrar a la prensa el escándalo que involucra a Sarabia como responsable de un posible abuso de poder contra su exniñera, Marelbys Meza.

Lee También

El detonante habría sido una cita que Benedetti le solicitó a Petro en Casa de Nariño; sin embargo, reclamó que lo dejaron tres horas plantado.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…) Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, mar…, yo hice cien reuniones (…), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…), veo que esto me puede emp…, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hi…”, se escucha decir a Benedetti en uno de los audios con Sarabia.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hi…, en la Costa, todos, hi…, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hij…, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hij… vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente (…) exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mie…y eso no se le hace a Benedetti”, agregó.

Por estos hechos, Sarabia denunció la violencia política a la que se vio sometida en el país y salió a relucir un nombre: Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela.

“Como mujer latinoamericana, fui recibida por el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cumplimiento de su mandato de monitoreo, para abordar el tema de violencia política contra la mujer, de interés personal por experiencia propia y de interés en la agenda nacional y regional sobre equidad de género”, escribió en el comunicado fechado el 22 de agosto en Washington.

Al parecer, desde que Sarabia asumió como jefe de gabinete, en agosto del 2022, estuvo expuesta a ataques, insultos y amenazas por parte del exdiplomático. En ese contexto, lo que habría denunciado Sarabia es que por su condición de mujer joven con un alto grado de poder, Benedetti tenía con ella un trato desobligante, misógino y grosero. Además, señaló que el político infantilizaba sus acciones y labores como jefe de gabinete al ordenarle que le informara de todas las decisiones.

Sarabia habría denunciado ante la CIDH que esa actitud de Benedetti no era nueva, sino que más bien respondía a unos patrones de comportamiento que replicaban las narrativas y estereotipos de género. Además, apuntó que fue él quien filtró los audios en los que se escuchan los insultos. Y como si fuera poco, Sarabia también denunció que por parte de Benedetti hubo amenazas, chantajes y comentarios con referencias sexuales para denigrarla como mujer.