La angustia para la familia de Telvia Rendón Peinado, una joven de 23 años, oriunda de Simití, en el sur de Bolívar, terminó tristemente con el hallazgo de cu cuerpo, luego de reportar su desaparición el pasado jueves 29 de febrero.

La mujer había llegado a Bucaramanga, para adelantar sus estudios en la Universidad Industrial de Santander (UIS), en ingeniería civil. Ruth Piedad Peinado, madre de la joven, había pedido ayuda para hallar a su hija, después de que ella durara varias horas sin comunicarse y no respondiera a los mensajes de sus familiares y amigos.

“Ella salió para la UIS como a las 6:00 de la mañana a hacer una sustentación. Es estudiante de ingeniería civil. Mi hija no aparece, siempre me llamaba y hasta el momento no lo ha hecho, quiero que me colaboren”, afirmó la madre la joven fallecida.