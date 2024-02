Hacia las 9:40 de la mañana de este domingo se registró un caso de acoso por parte de un motociclista hacia una mujer identificada como Carolina Torrado, periodista de lo que pasa en Bucaramanga, quien se desplazaba por el sector entre Ruitoque Alto y Acapulco con su mascota a realizar deporte en su día de descanso.

Carolina quien acostumbra a salir a hacer ejercicio acompañada de sus amigos o familiares, este día decidió hacer su recorrido sola por ser un trayecto corto desde la ubicación de su vivienda hasta el pueblo.

Sin embargo, durante los fines de semana, la zona es de gran afluencia por deportistas, aficionados como ciclistas y amantes del atletismo, desafortunadamente a la hora de los hechos, en el sector había poco tráfico.

La periodista llevaba alrededor de 20 minutos de caminata, cuando se percató de un hombre en una motocicleta, quien desde lejos la intimidó con la mirada, haciéndole pensar que le robaría su celular.

“Yo iba caminando con mi perrito, cuando yo vi a este hombre en una motocicleta BWS que me miró desde lejos y a medida que se acercaba sentía mucho miedo, pues creí que me robaría mi celular. Este sujeto se me acercó exactamente en una curva y tuve que orillarme, me dijo palabras obscenas y además con su boca también hizo algunos gestos que me llenaron de mucho temor”, señaló la periodista.