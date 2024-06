En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un sujeto extraño parquea una moto con sumo cuidado en plena zona céntrica de Jamundí, Valle del Cauca, y minutos después este vehículo explota dejando gravemente a un cuidador de carros herido y otras personas más con algunas lesiones.

De inmediato, las autoridades abrieron un proceso de investigación y búsqueda de este hombre, logrando su retención (no captura). De hecho, según informa El Tiempo, la Policía revisó algunos chats que aparecieron en su celular y se busca determinar si están relacionados con el estado mayor central de las disidencias de las Farc. Pese a las conversaciones encontradas, el hombre quedó en libertad.

“Se detuvo a un hombre sospechoso tras el atentado. Estamos en el proceso de investigación pero hasta el momento no está capturado“, indicaron desde la Policía de Cali en el impreso.

El estallido de la motobomba ocurrió a las 7:15 de la mañana y el hilo de mensajes encontrados en el celular del retenido se iniciaron a las 7:07 de la mañana, por lo que unidades de inteligencia están revisando si estas conversaciones tienen que ver con el atentado, según el citado diario.

En dichos mensajes replicados por el periódico se alcanza a ver que una persona escribe que el entorno “está movido”. Luego, su interlocutor le responde como en forma de clave: “No han dentrado nd [sic] así sea poli, lo que pasa poli o ejer se la totee [sic]”.

Luego, el sujeto que recibió este último mensaje respondió haciendo una pregunta: “Y que pasa si no pasa nada. ¿La detono?”, a lo que le ordenaron: “Espere lo que mire tombos, ejército lo que sea reviente y se van pa donde ya saben. No espere que le pase gente si no han pasado cómo la va a detonar“, se lee en las conversaciones divulgadas por el citado diario.

Finalmente, se sabe que el hombre retenido es un joven de cerca de 22 años que portaba una camisa roja marca Nike y unos jeans negros.

