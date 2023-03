El expresidente Andrés Pastrana visitó el Quindío y habló fuerte contra el presidente Gustavo Petro, criticó sus reformas y aseguró que tiene como jefe y mentor a Juan Manuel Santos Calderón.

(Lea también: Ministro Ocampo, contra Pastrana por vincularlo con narcotráfico: “Le pido respeto”)

El líder del renacido partido Nueva Fuerza Democrática cuestionó el manejo de los procesos de paz con el Eln y los demás grupos al margen de la ley.

“A mí me preocupan los constantes viajes de Petro a Venezuela, a recibir órdenes del narcodictador Nicolás Maduro, me llama la atención que lleva como 5 visitas. Aunque para mí el jefe de Petro es Juan Manuel Santos Calderón”, afirmó Pastrana Arango.

Aseguró que Petro quiere llevar a Colombia precisamente a lo que es hoy en día Venezuela, pero que los colombianos de bien no se lo van a permitir.

Sobre el proceso de “paz total”, que incluso ha sido criticado por Roy Barrera, dijo que “es una cortina de humo para legalizar el narcotráfico. Hay un ‘petrovideo’ donde el presidente del Congreso está con la senadora Clara López y le dice que va a estallar el escándalo de directivos del Pacto Histórico, que fueron a la cárcel a ofrecer la no extradición a los narcos. Hay que explotar esa bomba ya, dice él”.

Indicó a continuación: “¿Dónde está la denuncia del presidente del Congreso, sobre quiénes eran esos directivos?, Roy Barreras está en la obligación de hacerlo porque qué pasa si ese directivo ahora es ministro, o un alto funcionario del Estado, tienen que hacerlo, de lo contrario están encubriendo un delito, al igual que la senadora”.

Señaló que en cada proyecto que ofrece el Gobierno hay un artículo que beneficia al narcotráfico. “Es el socio número 1 de las Farc, nada de disidencias, son las Farc. La droga hoy está en un ‘boom’ como nunca”.

Al tiempo, preguntó por quién es la vicepresidenta. “Hay conflicto con Francia Márquez, que no se sabe qué funciones tiene, porque, por lo general, las que debería tener las lleva a cabo la esposa de Petro, Verónica Alcocer. Petro no se entiende con Márquez; hay conflicto entre Gustavo Bolívar y Roy Barreras; de manera que no se sabe quién manda”.

En referencia a los proyectos de reforma, como la reforma laboral que ha sido muy criticada por varios sectores, opinó “No son de él, son reformas del partido Conservador, Liberal, de La U, porque él quiere imponernos una dictadura con 20 senadores, y los que están haciendo posible que estas reformas salgan son los integrantes de las mencionadas colectividades”.

La Nueva Fuerza Democrática

El expresidente Pastrana Arango recorre el país, además, para socializar su partido La Nueva Fuerza Democrática, fundado en 1991, pero que recientemente recuperó la personería jurídica.

Sin embargo, al ser indagado sobre cómo se alista la colectividad en el Quindío, de cara a las elecciones de autoridades locales programadas para el 29 de octubre, dijo que no tiene aún aspirantes.

“No tenemos candidatos en estos momentos, lo que nosotros llevamos a cabo es la posibilidad de avales para quienes queden dentro de estos principios y valores de La Nueva Fuerza Democrática. Lógicamente habrá que hacer investigaciones, estudiar sus hojas de vida, carrera política o quienes quieran iniciar en ella”.

(Vea también: “Hay dos vicepresidentas”: Pastrana, duro con Gobierno Petro por papel de Verónica Alcocer)

A la vez, hizo una crítica al partido Conservador al que señaló como un partido indigno. “Así son sus directivas, es una colectividad que está colaborando con un gobierno que es exactamente una antítesis de lo que nosotros pensamos y hemos defendido históricamente. Con esta indignidad se entregaron 175 años de historia en menos de 2 meses, entonces necesitamos recuperar la dignidad y por eso volvimos a solicitar La Nueva Fuerza Democrática, la política está corrupta por los avales”.

En ese sentido, dijo que hay partidos que cobran los avales, uno no entiende eso, si quiere ser candidato a la alcaldía uno se reúne con el presidente del partido y este le dice que claro que lo apoya, pero que tiene que estar con el gobierno, si no lo apoya. “Entonces toca irse por firmas que es costoso y lleva tiempo”.

Andrés Pastrana Arango también exigió la renuncia del ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, por el caso de los policías retenidos en el Caquetá.

“No hubo retención, eso fue un secuestro, el director de la Policía fue claro en decir que fue un secuestro y que se intercambió Prada Gil porque había 7 policías que iban a ser degollados. El ministro dijo mentiras, a él lo secuestraron, ahí hay un delito, ¿el ministro ya lo denunció ante la Fiscalía?, no lo ha hecho. Lo más grave es que sí tenía conocimiento de que iba a ocurrir un delito, ¿lo denunció?, no creo. Por eso debe renunciar, por dignidad, como se dice popularmente ya le midieron el aceite y perdió la capacidad de liderar procesos como jefe de cartera”.

El 25 de enero de 1999 el terremoto partió en 2 la historia del Quindío y fue el gobierno de Andrés Pastrana Arango el que debió trabajar para que la región se levantara de la destrucción.

Pastrana Arango indicó que por todo lo sucedido, por el trabajo que se llevó a cabo siente cariño por este territorio: “Estuvimos ahí en la peor tragedia, pero cuando me preguntan desde el exterior cómo hizo para recuperar la zona, contesto que solo fuimos un canal, fue la misma gente la que se encargó de superarse, es un gran ejemplo para el mundo”.