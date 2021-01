Sucedió al comienzo de un cuestionado conversatorio en el que Andrés Felipe Arias fue invitado para hablar de “la actualidad del campo y la agricultura” de Colombia, desde el Cantón Norte, aunque en realidad fue un espacio en el que para nada se habló de esos temas y por el contrario se usó para defenderlo al exministro y criticar el fallo judicial.

Desde su sitio de reclusión Arias participó en la conversación, que defendió asegurando que era una entrevista más como la que se le concede a cualquier preso en el país, y en cámara se le vio escoltado por un militar.

Justamente, el que un exfuncionario preso por corrupción fuera invitado para hablar de los temas por los que está condenado provocó muchas críticas de los ciudadanos y el moderador del evento, Juan Manuel Jaramillo, quiso comenzar preguntándole a Arias cómo se tomaba los “ataques personales y las amenazas contra su vida y la seguridad de su familia”.

En primer lugar, el exministro aseguró que no tiene acceso a redes sociales y que por eso no ve en tiempo real esa avalancha de ataques, pero que su esposa y sus abogados lo mantienen informado sobre estos, y continúo:

“No me duele tanto que me quieran ultrajar a mí, eso vaya y venga. Me duele por mi esposa y por mis hijos, que son chiquitos; porque ellos ven ese tipo de instigación al odio e incluso al daño físico, a la muerte, y de los que ya tiene conocimiento la Fiscalía”.