La Fiscalía acusó formalmente a cinco civiles y 12 integrantes de la Policía, entre ellos Andrés Escobar, que estarían involucrados en varias actuaciones ilegales contra un grupo de manifestantes, el 28 de mayo de 2021, en el sector de Ciudad Jardín, en Cali (Valle del Cauca). Entre ellos está Andrés Escobar, quien en 2021 quedó fichado en videos atacando con un arma, al parecer traumática, a manifestantes durante el paro nacional. Esta información fue confirmada por el propio Escobar a El Espectador.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones del CAI Ciudad Jardín, cuando un grupo de manifestantes realizaba marchas en contra de la fallida reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Entonces, en complicidad con la Policía, Andrés Escobar, quien en 2022 también se vio involucrado en otra polémica por una riña, Diego León Quiroz Arroyave, Juan Antonio Córdoba García, Andrés Felipe Chicaiza y Francisco Córdoba García, al parecer, dispararon armas traumáticas contra ellos. Por estos hechos fueron acusados por los delitos de usurpación de funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas agravado. Adicionalmente, Escobar fue acusado por el cargo de amenazas agravado por el nivel de intimidación que, al aparecer, ejerció sobre la ciudadanía.

Luego de los hechos, Escobar a través de un video expresó que “el camino no son las armas. El camino no es una guerra civil. Mi intención no es hacer un llamado al odio ni al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada en el marco del paro nacional”, dijo. Durante el proceso investigativo solicitó a sus seguidores apoyarlo en un Vaki para financiar su defensa judicial.

Por su parte, los policías Jhon Madrid Quiñones, Andrés Quintero Acosta, Germán Alejandro Ospina Plaza y Alexis Mosquera Mena, fueron acusados por el delito de tortura agravada. Esto, con relación a la aprehensión de varios jóvenes, y el traslado y graves agresiones que, supuestamente, le propinaron a un estudiante de música en la estación de policía de La María.

También fueron acusados los policías José Fernando León Agudelo, Mauricio Gómez Velandia, Aurelio Guevara Machuca, Christian Eulises Chilito Muñoz, Jhony Andrés Cuspian, Eder Javier Sinuco Osorio, José Ricardo Guzmán y Ariel Augusto Nossa Barrera. El material de prueba da cuenta de que, presuntamente, omitieron actos propios de sus funciones y permitieron que los civiles atacaran a los manifestantes.