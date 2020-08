De acuerdo con el testimonio de algunos familiares, la mujer fue internada inicialmente en el centro médico del municipio de Lebrija (Santander) debido a una insuficiencia respiratoria aguda, indicó Blu Radio.

La emisora, de igual manera, señaló que el estado de salud de Jerez Duarte se complicó y por eso fue remitida de emergencia a Bucaramanga. Sin embargo, en ningún hospital del área metropolitana de esa ciudad la recibieron.

“En el Universitario de Santander no la aceptaron argumentando que no había cupo en la UCI. En la Foscal, entre tanto, no la atendieron porque oficialmente no era una paciente con COVID-19”, manifestó Diana Vergara, nieta de la víctima, en este mimos medio.