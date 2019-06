View this post on Instagram

SEMANA revela el cerco de amenzas y presiones a los militares que están denunciando falsos positivos, ejecuciones y extrajudiciales de corrupción en el Ejército. En Arauca y Nariño, SEMANA encontró cuatro casos similares al crimen cometido contra el desmovilizado Dimar Torres. Lea el informe completo en nuestra página web.