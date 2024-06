Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

La excandidata al cargo de fiscal General de la Nación, Amelia Pérez, denunció al medio Tercer Canal que recibió información sobre que un supuesto grupo al margen de la ley habría “ordenado” que esta no fuera elegida fiscal.

Pérez era en un principio la favorita de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro, pero una serie de trinos de su pareja, el exjuez Gregorio Oviedo, hicieron que la Corte se inclinara más por Luz Adriana Camargo, a quien terminaron eligiendo minutos después de la renuncia a la candidatura de Pérez.

(Vea también: A Day Vásquez se le armó problema y la imputarán por delito contra esposa de Nicolás Petro)

Aunque la entrevista no ha salido completa, en la afirmación que se conoce, Pérez no presenta pruebas para semejante denuncia. En su momento, la Corte explicó que la elección de Camargo era legítima y legal, a pesar de la renuncia de una de las ternadas.

La excandidata confiesa en la entrevista los minutos y los días previos a su decisión de renunciar a la candidatura, lo que tomó por sorpresa al país. “Los últimos días fueron muy duros. Yo me sentí mal de tener que asistir especialmente el último día. Cuando yo salí, las personas que me acompañan de seguridad me comentaron que la fiscal encargada había estado toda la tarde allí coordinando la llegada de la nueva fiscal. Yo dije: ¿pero cómo así que coordinando la llegada de la fiscal? O sea que ya había una elección. Los medios tradicionales se dedicaron ese fin de semana a decir que ya había una persona que tenía tantos votos. Esa noche, cuando yo llegué a la casa después de haber tenido algunas entrevistas, no en la corte, ya sabía qué iba a pasar allá, y recibí la información de que un grupo al margen de la ley había dado la orden de que yo no podía llegar a ser fiscal General de la Nación”, explica Pérez.

Luego, continúa en su declaración: “Esto es la primera vez que lo digo porque sé que dentro de las demandas que hicieron hay una respuesta muy ofensiva hacia mí por parte de la Corte Suprema de Justicia”.

La elección de la fiscal general tuvo tropiezos y una presión que muchos calificaron de indebida por parte del Gobierno Petro. El presidente dio mensajes sugiriendo que la Corte se estaba tardando en realizar la elección, mientras que dejaban en encargo a la exfiscal Martha Mancera, una vez que el anterior fiscal general, Francisco Barbosa, terminó su periodo. Mancera había tenido un liderazgo importante en la investigación contra el hijo del mandatario, Nicolás Petro, por el dinero que esté aceptó haber recibido del ‘turco’ Hilsaca y Santander Lopesierra en Barranquilla.

El momento más difícil de esa confrontación, que el presidente de la Corte Suprema llegó a calificar de “asonada”, se dio cuando hubo una protesta originada por Fecode y otros sectores cercanos al Gobierno en la que agredieron las instalaciones y las camionetas de los magistrados que se encontraban en la votación de la Sala Plena.

(Lea también: “No copio tarea”: nueva fiscal dice cómo será su relación con Petro y sus ministros)

Los magistrados denunciaron que no les permitieron salir durante varias horas y tampoco ingresar alimentos al Palacio de Justicia, que estaba cercado por la Policía, mientras que los manifestantes lanzaban piedras a las instalaciones.

Pérez, cercana a la izquierda, al presidente y una de las fiscales que más investigó el fenómeno paramilitar en Colombia, tenía la mayoría de los votos en las primeras sesiones de la Corte sin que se alcanzara la mayoría necesaria. Luego, se conocieron los trinos de su expareja con insultos a periodistas y hasta la propia Corte Suprema que hicieron que los magistrados definieran su voto hacia Camargo, hoy la actual fiscal general.

Lee También

El último día de la sala plena, sin que nadie lo esperara, Pérez se acercó al Palacio de Justicia con un sobre de manila en sus manos, solicitó una reunión con el presidente Gerson Chaverra, y renunció. Ante la salida de su candidatura hubo todo un debate jurídico sobre si el presidente tendría que enviar de nuevo una terna para que la Corte eligiera entre tres candidatas, o si se avanzaría en la votación con dos candidatas.

Al menos dos magistrados votaron por Pérez, sin tener en cuenta su renuncia, y la Corte se definió por escoger a Camargo. Hasta ahora, Pérez no fue clara sobre de quién recibió la información de la supuesta orden y de cuál grupo ilegal se trataría. Se espera que la Corte Suprema reaccione a sus declaraciones.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.