El pasado 12 de marzo, la Corte Suprema de Justicia eligió una nueva fiscal general luego de una prolongada pugna con el presidente Gustavo Petro, que acusó a los magistrados de dilatar a propósito la decisión para favorecer a sus contradictores.

La elección de Luz Adriana Camargo puso fin al periodo de la fiscal interina Martha Mancera, a quien Petro criticó por sus supuestos vínculos con narcotraficantes señalados en medios locales.

La fiscal general entrante toma las riendas de una entidad que lleva varios casos sensibles para el Gobierno, como el juicio a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, por lavado de activos y una investigación por posibles aportes ilegales a la campaña presidencial por parte de un sindicato de maestros.

Camargo, de 59 años, es cercana al ministro de Defensa Iván Velásquez desde principios de siglo, cuando ambos eran magistrados auxiliares de la Corte Suprema. Ella también lo asistió entre 2014 y 2017 en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Al respecto, la propia Camargo habló por primera vez en televisión con Noticias Caracol y se refirió a cómo será su gestión y la primera reunión que ya tuvo con el presidente Gustavo Petro, en la que hizo un balance de los temas que se tocaron.

“Reforma a la justicia, porque ustedes saben que hay una mesa que lidera el ministro Osuna donde se están discutiendo temas, en los que a mí respecta, mejorar el sistema penal acusatorio, que lo requerimos para que los planes de los que yo les hablo funcionen, porque si no, no me van a funcionar. Entonces vamos a tener un paquete legal que es necesario, que de hecho yo me encuentro en este muy buen escenario de reformas legales. Entonces hablamos de eso, hablamos de la independencia, de cómo vamos a actuar de manera armónica”, indicó.

De igual manera, se refirió a su cercana relación con el ministro Iván Velásquez con el que ya trabajó y cómo se va a manejar con los miembros del gabinete del Gobierno Nacional.

“La relación con el ministro [Iván Velásquez] es una relación muy buena, es una relación de respeto, yo lo aprecio mucho, siempre lo dije, también en la corte, pero también dije a renglón seguido que yo no le copio tarea ni al ministro ni a nadie. Yo llego a una Fiscalía que quiero construir con los funcionarios con quienes voy a armar equipo y con los que están allá. Muchos de los que están allá van a ser parte de mi equipo cercano”.

