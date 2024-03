El caso de Nicolás Petro y Day Vásquez sigue dando mucho de qué hablar, luego de las noticias que se han dado en los últimos días. Por ejemplo, la divulgación del video de la captura del hijo del presidente, que fue considerada por su defensa como ilegítima, al exponerlos a ella y a su pareja Laura Ojeda cuando se encontraban durmiendo en su casa.

(Vea también: “Tengo videitos”: Day Vásquez dice que mostrará imágenes de Nicolás Petro recibiendo plata)

De hecho, Nicolás Petro ha señalado directamente al fiscal Mario Burgos como el responsable de los supuestos atropellos que él dice ha sufrido. Mientras se alistan más acciones legales en este caso, Day Vásquez, exesposa del hijo del presidente, ha hablado en entrevista con la periodista Eva Rey y ha dejado una que otra declaración que sorprendió.

Por ejemplo, la mujer ha dicho que siempre tuvo que mantener a Nicolás Petro, ya que él “no trabajaba y no hacía nada”. Además, reveló detalles íntimos sobre la relación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer. En la entrevista dijo que la primera dama es “la que manda y él obedece [el presidente]”.

Ahora, Vásquez se refirió a la llegada de la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, recientemente elegida por la Corte Suprema en reemplazo de Francisco Barbosa, y quien será la que tenga que asumir el liderato sobre la investigación que cursa sobre ella y Nicolás Petro.

“Yo creo que uno siente temor porque ya es alguien del Gobierno. Yo he hecho las cosas bien, lo que he dicho ha sido verdad, nunca he dicho cosas que no sean así. Yo sí confío en la Fiscalía, confío en la de Barbosa y confío en la de Camargo. El Gobierno no me debe estar queriendo mucho, pero yo he dicho la verdad y el presidente sabe que lo que dije es cierto”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Lee También

Finalmente, la exesposa de Nicolás Petro aseguró que él debe estar contento con la llegada de Camargo al ente investigador, luego de los últimos hechos que han surgido con esa entidad.

“Yo creo que sí, él estaba anhelando que cambiaran fiscal rápido“, dijo Vásquez a Eva Rey.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.