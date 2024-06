El caso de Nicolás Petro continúa y aún no se define nada sobre el mismo; sin embargo, hay varias polémicas alrededor de este.

(Vea también: Separan al fiscal Mario Burgos del caso de Nicolás Petro luego de que le formularan cargos)

En este caso, la periodista Vicky Dávila hizo referencia a los videos revelados sobre la declaración del hijo del presidente, y aunque ella destacó que no iba a revelar su fuente, el mismo Petro Burgos salió al paso ante el pronunciamiento de la comunicadora.

Lo anterior parece haberle molestado a Nicolás Petro, quien también arremetió contra el fiscal Mario Burgos, pidiéndole a Vicky Dávila que exhiba su caso, argumentando que el fiscal “fue descuidado” con algunos documentos de índole judicial, además de que habría investigado al presidente Gustavo Petro sin poder hacerlo.

Un periodista no revela su fuente de información jamás. Pero un periodista está en la obligación moral de decir quién NO es su fuente, para que no se cometa una injusticia.

Hoy le digo al país que el fiscal Mario Burgos no fue la fuente por medio de la cual pude revelarle al…

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 7, 2024