Martha Janeth Mancera se ha movido en la justicia como una sombra. Se convirtió en la mujer que por cuatro años le habló al oído al fiscal general Francisco Barbosa, pero tiene un reflector propio que cada tanto la destaca por sus golpes a la criminalidad y por los procesos judiciales que ahora la persiguen como un fantasma del que se quiere deshacer.

Sobre todo ahora que llegó a ocupar, provisionalmente y contra los ánimos de muchos, el cargo de directora de la Fiscalía General.

De baja estatura y con temple, Mancera se ha ganado el respeto de unos y el odio de otros. Tanto así que tras la noticia de su llegada a la entidad, una turba de gente se alzó entre arengas, piedras y carteles para pedir su salida sin siquiera haber tomado el cargo. Hasta el Presidente Petro se opuso y avivó marchas en su contra.

En su papel de vicefiscal, Mancera fue la mano derecha de Barbosa. Era la segunda al mando y en su voz hacían eco las palabras de su jefe, en especial cada vez que se trataba de criticar la gestión del mandatario. Ambos conformaron una dupla de férrea oposición y cazaron pelea con Petro, que los tildaba de corruptos entre líneas.

En el escritorio de la vicefiscal reposaban investigaciones contundentes como el caso de Nicolás Petro, hijo mayor del Presidente; y un caso que hoy la vuelve a poner en tela de juicio, incluso después de intentar cerrar el proceso en su contra.

Mancera ha sido acusada de encubrir al exdirector del CTI en Buenaventura, quien ha sido vinculado con redes de narcotráfico bajo el alias de ‘Pacho malo’. Hoy, ese caso mancha su trayectoria casi impecable de más de 30 años en la Fiscalía.

Se graduó de abogada de la Universidad Libre de Bogotá y en 1993 inició su camino en la Fiscalía. Fue fiscal delegada ante jueces especializados del circuito y escaló hasta convertirse en directora seccional del CTI en Cali.

Ese primer logro la catapultó y fue conocida por los pesos pesados en la justicia. Su trabajo en el Valle estuvo marcado por haber ayudado a desarticular grupos criminales en Buenaventura. Y su experiencia la llevó a ser directora de Apoyo a la investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada.

Luego, durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Mancera fue nombrada como la directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales.

Fue seleccionada de una terna de candidatas por su experiencia en la lucha contra estructuras al margen de la ley y se posicionó como una mujer importante tras lograr ubicar en un 47% la tasa de esclarecimiento de crímenes contra excombatientes y en un 52% los casos contra defensores de derechos humanos.

Todo ese recorrido por el mundo criminal hizo que el fiscal Barbosa se fijara en ella para que fuera su segunda. En el 2020 fue designada como vicefiscal.

“La doctora Martha Mancera ha dignificado, además, el papel de la mujer en la justicia colombiana. Es un honor para mí que ella me acompañe. Es una mujer implacable con la delincuencia. No existe ninguna duda sobre sus actuaciones durante los 26 años que lleva en la entidad, y para Colombia es un gran honor que esté aquí al lado mío”, dijo Barbosa en su momento.

Es claro que su trabajo en el Valle fue uno de los golpes más contundentes, pero también el más cuestionado. Allá nació ese fantasma que hoy la persigue y que parece hacerse más grande cada que se conoce un nuevo detalle de la investigación. Ella, por su parte, se empeña en defenderse y acallar las voces que le piden que abandone el cargo.

Cuatro días antes de conocerse el resultado de la Corte Suprema para elegir nueva fiscal, la revista Raya publicó una serie de documentos que volvían a enredar a Mancera en una novela de agentes encubiertos y poderosos narcos.

Según la investigación, la vicefiscal sabía que alias ‘Pacho’ tenía nexos y que incluso había sido ubicado en el organigrama criminal, pero ella habría decidido no investigar.

El periodista Daniel Coronell apoyó esa versión. Dijo que la Fiscalía en realidad lo había hecho todo para alterar los testimonios y encubrir el caso. Un día después de la investigación revelada por los reporteros, el periodista Santiago Ángel denunció que los informantes también tenían un proceso en la Fiscalía por narcotráfico.

En esta historia donde todos tiran agua sucia, Mancera se mantiene en su posición de inocente. Sostiene que se trata de un complot de desprestigio a su nombre, pues el escándalo explotó al mismo tiempo que su nombre sonó para quedar como fiscal encargada cuando Barbosa se vaya el próximo 12 de febrero.

Ante la insistencia en los cuestionamientos, la vicefiscal señaló que no es “ninguna mafiosa” que, por el contrario, lo que ha hecho es dar “al país todos los resultados que he podido dentro de 30 años, con mi conocimiento. Sobre situaciones administrativas no me gusta responder, mi trabajo es misional”. El caso se archivó.

Lo cierto es que ese caso reactivó los ánimos que ya estaban caldeados desde que el presidente Petro hizo un llamado por la “ruptura institucional” y presionó para que la Corte Suprema eligiera rápido a la sucesora de Barbosa con el fin de que la Fiscalía “no fuera más usada por criminales”.

Como este 8 de febrero en el alto tribunal no hubo humo blanco, entonces Mancera quedó encargada. Esa mezcla de efervescencia junto a una novela narco que la enreda crearon un ambiente de resistencia a su llegada a la dirección de la Fiscalía.

Con esa decisión, Mancera se convierte en la tercera mujer en ocupar ese alto cargo y prometió continuar con los casos que parecen tener desesperado a Petro: las investigaciones contra su hijo Nicolás por el ingreso irregular de dineros a la campaña de presidencial de 2022 y contra su hermano Juan Fernando Petro por negociar con narcos una entrada a la paz total.

En esa silla y en ese escritorio estará hasta que la Corte Suprema elija una de las tres mujeres ternadas por el presidente Petro. Amalia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo llegarán, en algún momento, a tomar el puesto de manera definitiva. Mientras tanto, Mancera llevará las riendas de la Fiscalía General de la Nación.

