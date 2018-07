Yenny Rozo Zambrano es una exdiputada de Cundinamarca que en las elecciones del pasado 11 de marzo obtuvo 24.930 votos, y RCN Radio la da como la firme candidata a ocupar la curul que deja Uribe.

Aunque en el preconteo de la Registraduría Rozo quedó por detrás de José Obdulio Gaviria (el primero de los ‘quemados’ del Centro Democrático que sacó 25.762 votos), el escrutinio finalmente favoreció a Gaviria y el senador terminó salvando su curul.

Por eso, la exdiputada pasó a ocupar ese lugar que ahora la ubica como la firme sucesora del senador más votado del país, que sacó 875.554 votos.

Pero Caracol Radio dice que si el Senado aprueba la renuncia de Uribe entonces será Milla Patricia Romero la que ocupe ese lugar, ya que fue ella la que perdió su curul con la entrada de José Obdulio.

En el preconteo de la Registraduría Milla Romero sacó 26.901 votos.

El artículo continúa abajo

Uribe, por su parte, tomó posesión en el Congreso el pasado 20 de julio, pero 4 días después anunció que presentará su carta de renuncia a la curul porque no quiere que su defensa ante la Corte Suprema “interfiera con las tareas del Senado”.

Este es el trino que publicó Uribe sobre las 4:00 de la tarde de este martes.

La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de julio de 2018