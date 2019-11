En su audiencia del pasado 8 de octubre, Álvaro Uribe le expresó al alto tribunal que a la fecha no le había pagado honorarios en efectivo al autodenominado ‘abohámster’ pues “pactó con él una remuneración en especie”, aseguró Daniel Coronell en su columna en la revista Semana.

Al revelar otras de las presuntas respuestas que el expresidente dio al magistrado César Reyes en dicha diligencia, el periodista citó una supuesta declaración de Uribe Vélez que demostraría que este le pagará a Diego Cadena por sus servicios con un lote que no es de su propiedad y que tiene “más de dos mil metros, en una urbanización de las mejores calidades, que está llamado a valer mucha plata”.

Según dichas filtraciones, cuando al senador le preguntaron si Cadena le reportaba “algún tipo de gastos propios” por su gestión profesional, este respondió que “esos gastos estaban representados, más los honorarios, en ese lote”.

El columnista precisó que el traspaso de esa propiedad no se ha firmado y que, según lo sostenido por Uribe, el acuerdo supone que el valor del mismo “cubrirá cualquier gasto en el que pudiera incurrir Cadena”.

Respecto a los gastos, Coronell se refirió no solo a los recursos que Diego Cadena ha usado para defender al expresidente, también mencionó las sumas de dinero que el abogado admite haber dado a Eurídice Cortés, alias ‘Diana’, y al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, testigo clave en el caso Uribe.

Sobre los giros a Vélez, Cadena ha indicado que estos no corresponden a sobornos sino a un auxilio humanitario a ese testigo, declaraciones que repitió recientemente en entrevista con Noticias Caracol.

En su columna, Daniel Coronell añadió que Álvaro Uribe rechazó, en su indagatoria, la entrega de dineros al testigo e intentó despejar las posibles dudas frente a la existencia de un presunto soborno en dicha gestión de su abogado.

“Hoy tengo que decirle a usted, Magistrado, lo que le dije a Diego Cadena, no estoy de acuerdo con que se le hubiera dado ese dinero. Si me hubiera consultado, le hubiera dicho que no, pero mal haría yo, si pienso que ese dinero fue para sobornar al señor Carlos Enrique Vélez, o para que alterara un testimonio o para que dijera una mentira. De eso, estoy seguro”, habría argumentado el expresidente, según la filtración de Coronell.