Uribe se refirió específicamente al diálogo que ‘Caya’ Daza tuvo con Juan Manuel Daza, hoy representante a la Cámara por el Centro Democrático, en el que se queja porque, al parecer, Luis Guillermo ‘Luigi’ Echeverri —gerente de la campaña presidencial de Iván Duque— no quería aceptar dinero que le ofrecían en las regiones, como se escucha en el siguiente audio, difundido por un periodista de Noticias Caracol.

El poder de Cayita Daza (I parte) Los audios en la recta final campaña presidencial y las peleas en el uribismo por la gerencia de Luigi Echeverri. pic.twitter.com/ljH7KGDKuj — Juan David Laverde (@jdlaverde9) November 2, 2020

Al respecto, el expresidente dijo en Blu Radio, que se sentía apenado con el presidente Duque porque un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), de cuando era senador, causara esos problemas que, según él, no tienen razón de ser porque la campaña se manejó con total “transparencia”.

“Esos audios son incómodos, imprudentes, pero no están sustentados en hechos. […] Yo fui el primero en asumir la responsabilidad de decir que era la voz de María Claudia Daza. ‘Luigi’ Echeverri hizo un manejo absolutamente transparente de las finanzas de la campaña; la compra de votos no se ha ocurrido en la vida, ni al presidente Duque ni a un viejo como yo. […] Me duele oír esos audios y referirme como me tuve que referir a María Claudia Daza cuando llegué a la convicción de que era la voz de ella. […] Eso molesta mucho, me da pena con el presidente Duque que alguien de mi UTL cree esos problemas“, manifestó.

Uribe agregó en la entrevista que la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez —que tuvo una conversación con la exasesora del expresidente sobre dineros para la campaña de Duque—, maneja con toda honradez las finanzas del partido y eso es comprobable.

Asimismo, les pidió a los colombianos que, así tengan discrepancias con él, no duden de la “honorabilidad” de la campaña del actual jefe de Estado y aseguró que en ningún momento él tuvo influencia o interferencia en el manejo de la estrategia y, en todo caso, hizo comentarios a Echeverri “con todo el respeto”.

El también exsenador Uribe, líder del partido de Gobierno, concluyó diciendo que Daza no era una mujer influyente en el uribismo, pese a los audios en los que raja con altos funcionarios de otros integrantes del partido.