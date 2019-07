El congresista liberal Lidio García se mostró en contra de la objeciones de la JEP en mayo y, por eso, en se momento se especuló que el expresidente de Colombia y senador Uribe (del Centro Democrático) no apoyaría su presidencia en el Senado en el nuevo año legislativo que arranca este 20 de julio, pero además que lo había golpeado en el pecho mientras lo increpaba.

Pues bien, El Espectador entrevistó a García para su edición de este sábado y el senador resumió ese episodio, aparte de explicar que pese a la diferencia que hubo con Uribe, este no lo agredió físicamente.

“Eso fue un acaloramiento del debate. No fue más, solo que luego le pusieron pimienta al cuento y hasta dijeron que me había pegado, pero eso es una total mentira. Eso no pasó a mayores. Lo que ocurrió es que yo presenté una moción de suficiente ilustración, al Centro Democrático no le gustó y el expresidente me hizo el reclamo”, manifestó.

En sus declaraciones en el periódico, García igualmente negó que el jefe del uribismo lo hubiera amenazada con no avalar su presidencia en el Senado.

“¿Pero es o no verdad que Uribe le dijo que usted no iba a ser presidente del Senado?”, le preguntaron en el diario, y el congresista liberal respondió: “No, no es verdad. Eso fue un acaloramiento del momento, el resto es puro chisme. Después hablamos, incluso, ayer me reuní con el Centro Democrático, como me he reunido con todos los partidos”.