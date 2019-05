green

“Usted tiene que saber que no va a ser el presidente del Congreso. Usted es un beligerante. Nosotros no vamos a votar por un liberal”, dijo Uribe, citado por El Espectador, que atribuye la versión a otros congresistas.

García no se habría quedado callado, y su respuesta habría sido la siguiente: “Es bueno saber lo que usted piensa, nosotros votamos aprobar la JEP y yo no me voy a salir de la disciplina de mi partido”, agrega el mismo diario. “Por más que me amenace, senador Uribe, no me voy a voltear y voy a votar que se hundan esas objeciones”, añade.

Además, el diario sostiene que el expresidente también habría gritado a los senadores Fabián Castillo y Luis Eduardo Díaz Granados, ambos de Cambio Radical: “Teníamos un acuerdo y ustedes lo incumplieron votando, ustedes no tienen palabra”, habría dicho.

El apoyo de Uribe se referiría al voto de su partido para que sea García el sucesor de Ernesto Macías en la presidencia del Senado desde el próximo 20 de julio. Esto queda establecido al principio de cada periodo en un acuerdo de bancadas que define la repartición anual de presidencias de Senado y Cámara.

En un principio incluso se llegó a barajar la hipótesis de que Uribe había agredido a García golpeándolo en el pecho mientras lo increpaba, versión que recogió ese mismo diario e incluso otros medios como Caracol Radio, aunque posteriormente la emisora eliminó la nota, aunque quedó registrada en el buscador MSN.

Uribe negó el presunto encontrón y cualquier referencia a los acuerdos de las mesas directivas, según El Espectador. García se refirió al tema en Blu Radio, asegurando que los acuerdos habían sufrido “movimientos telúricos” (¿tambalean?), pero que mantenía a su favor al Partido Conservador, a Cambio Radical e incluso el Centro Democrático, aunque con este último dijo que “hubo un pequeño impasse, que ya fue superado”.

Este jueves continuará el debate, que parece encederse cada vez más. Incluso el regreso de Antanas Mockus agregará tensión a la discusión.

Los medios coinciden en que el líder liberal César Gaviria se habría enterado del tema y habría expresado su apoyo a García. Además, RCN Radio asegura que habría encontrado a Uribe en el Club el Nogal, al que le habría dicho “derróteme en Plenaria, yo con la paz estoy firme“.