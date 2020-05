Las críticas las lanzaron congresistas como Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Aída Avella y Gustavo Petro, entre otros, pero fue el senador Gustavo Bolívar el que encaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez y hasta lo relacionó con el escándalo de las chuzadas a periodistas, magistrados, líderes opositores y defensores de derechos humanos.

“Señor presidente Uribe, ¿a quién quiere engañar? ¿A mí? Que he leído toda la literatura que ha salido sobre usted […] todos los expedientes que se pueda imaginar, y nos viene a decir en la cara que sus directores del DAS no estaban inmiscuidos en las chuzadas. Por favor, no somos niños, y puede que los pendejos que votaron por usted en algún momento le crean, pero nosotros no le creemos”, expresó Bolívar, luego de mencionar varios libros que ha leído sobre este tema.