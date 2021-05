El profesional se refirió a la frase luego de que escribiera en Twitter que no se arrepiente de haber estado detrás de la “espectacular campaña”, pero siente que, como ciudadano, sí se equivocó al votar por el expresidente.

(Vea también: ¿Tuit sobre recolecta de café de Margarita Rosa fue para Uribe y no para RCN?)

El publicista recordó en programa ‘6 A.M. Hoy por Hoy‘, de Caracol Radio, que el eslogan no es de su autoría, como se ha llegado a pensar; la frase era muy repetitiva en los discursos que daba el político paisa en ese entonces y de allí se adoptó.

Debido a lo repetitivo de la idea, al experto le pareció justo presentarla en todas las piezas de campaña de Álvaro Uribe —quien cayó en encuesta de Invamer—, que complementó las palabras poniendo la mano sobre su corazón, pose que luego se convirtió en el logo del Centro Democrático, su partido político.

Aquí, la imagen que creó el publicista en ese entonces:

Como publicista, no me arrepiento de haber sido el autor de esta espectacular campaña del entonces candidato Álvaro Uribe en el 2002. Como ciudadano reconozco que me equivoqué votando por él. El pasado es de todos, bienvenidos al pasado. pic.twitter.com/cAUwytaZZE

— carlos duque (@_carlosduque) May 15, 2021