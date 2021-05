Su primer trabajo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue para la campaña presidencial del 2002, cuando el político antioqueño se lanzó a los comicios nacionales por primera vez.

En aquella época, Colombia se llenó de una imagen en la que Uribe aparecía con la mano en su pecho mirando al horizonte. El lema de “mano firme, corazón grande” acompaña esta fotografía. Todo el diseño fue obra de Carlos Duque, un reconocido publicista que ha trabajo con varios políticos y personajes importantes del país.

Sin embargo, ahora, con las palabras del expresidente, la labor de Iván Duque, quien ya estaría siendo dejado a un costado por el Centro Democrático, este experimentado publicista no se arrepiente de haber trabajado con Uribe, pero sí de haber votado por él.

Este fue el mensaje de Carlos Duque que se ha viralizado en redes sociales y que ha servido para que muchos otros exseguidores de Uribe manifiesten su arrepentimiento por haber votador por él en algún momento.

Como publicista, no me arrepiento de haber sido el autor de esta espectacular campaña del entonces candidato Álvaro Uribe en el 2002. Como ciudadano reconozco que me equivoqué votando por él. El pasado es de todos, bienvenidos al pasado. pic.twitter.com/cAUwytaZZE

— carlos duque (@_carlosduque) May 15, 2021