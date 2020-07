green

La opinión de Suárez giró entorno a un trino del hoy senador Uribe, en el que publicó una conversación con un periodista de esa emisora. En el diálogo le pedían una entrevista al congresista para hablar sobre su idea de una corte unificada, con magistrados de por vida, tema que volvió a mencionar en el Congreso.

El líder del Centro Democrático se negó a hablar de eso en la frecuencia radial y le respondió al periodista:

“No creo que el Gobierno incluya la propuesta [en la reforma de justicia]. No creo que tengamos los votos para sacar la idea adelante. Hace 5 años la senadora Paloma [Valencia] presentó el proyecto y no tuvo éxito. Estoy convencido que la Corte única, con las características referidas anoche, sería punto central de una reforma a la justicia. Hablé del tema [en el Congreso] para crear la reflexión en un momento que hacía pensar en la justicia con motivo del debate por la renuncia del magistrado Bernal Pulido”.

Mientras la mesa de trabajo de Blu Radio debatió sobre si debía haber o no una única corte, con periodos vitalicios para magistrados (como lo propone el uribismo), Suárez manifestó que lo que le llamó la atención es que esa discusión no la estuviera dando el propio Uribe.

“Esto comenzó porque Uribe le dice a Ricardo González Duque [el periodista]: ‘Oiga, yo no voy ni siquiera a salir al aire porque este debate lo tengo derrotado, en eso ya estoy perdido'”, dijo Suárez.

Para el panelista, esa posición de Uribe demuestra que él “no es el mismo de hace 12 años, ni siquiera el de hace 4 años”, y agregó:

“Me parece que el hecho notorio, que ha suscitado esta noticia, es que Uribe dice: ‘Yo no salgo al aire a Blu Radio a defender esta idea, porque aquí ya estoy es derrotado’. Es un Uribe, que lo percibo, con la cabeza agachada. Es la realidad”, concluyó Suárez.

Para Uribe, que los magistrados se mantengan en ese puesto de por vida evita que después salgan con aspiraciones en política, y eso, según el senador, sería un “gran paso para que prime la justicia”.