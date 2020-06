green

Forero dijo en el programa ‘Voz populi’ que “no le hace daño a la democracia” que existan diversos puntos de vista sobre un tema, como los que tienen Claudia López e Iván Duque ante el manejo del coronavirus.

“La alcaldía de Bogotá es el segundo cargo más importante del país y López no es subalterna del Gobierno. Es lógico que haya diversidad de opinión, no es buena una sola voz o que haya disciplina para perros”, apuntó.

En uno de los más recientes choques entre López y Duque, la mandataria aseguró que en medio de la pandemia el presidente no puede disponer con sus medidas de reapertura económica de la vida de los ciudadanos “por más presidente que sea”.

En consecuencia, Forero se mostró partidario del debate planteado por la alcaldesa:

“Muchos la eligieron para que haya equilibrio con el Gobierno Nacional y los resultados son mejores así que con silencio y obediencia ciega”.

Incluso, señaló a modo de ejemplo que fue tan efectiva la presión que Claudia López le hizo al Ministerio de Salud para la entrega de más ventiladores para Bogotá, que ya “aparecieron 300”.

Finalmente, el panelista pidió más personajes como la alcaldesa para que levanten la voz frente a otras determinaciones, como las de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, según explicó:

“Ojalá hubiera una figura como Claudia López que contrastara algunas de las decisiones del Gobierno en materia de economía, como ella lo hace en materia de salud. Porque no es sano que haya un ministro de Hacienda todopoderoso, que no oye a nadie, que no sale a los medios y toma unas decisiones que van a impactar la vida de los colombianos por décadas sin que nadie lo cuestione y sin que él dé muchas explicaciones”.