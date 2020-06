green

Según López en Blu Radio, es muy fácil para Iván Duque salir a decir desde la comodidad del Palacio de Nariño “sin correr ningún riesgo” que no es prudente encerrar a los bogotanos, mientras que los demás, incluyéndose a ella, han tenido que salir a trabajar a la calles.

“Es muy fácil decir que no nos podemos encerrar cuando el único que realmente ha estado encerrado por tres meses es el presidente”, dijo la alcaldesa en la emisora, y agregó que en Bogotá hay 5 millones de personas trabajando afuera arriesgándose a contraer la enfermedad porque el Gobierno no cumple con las UCI que prometió.

La mandataria capitalina arremetió contra el presidente Duque en el medio recordándole que en la Constitución de Colombia dice muy claro que el Estado es el que tiene la obligación de proteger la vida y la salud de los ciudadanos, por lo que le pidió que si no va a entregar los ventiladores para adaptar más camas UCI en la ciudad, tiene que proponer otras soluciones para enfrentar la pandemia.

“Yo entiendo las dificultades internacionales y que no nos pudieron cumplir. Yo sugiero una cuarentena de 14 días, si ellos consideran que no es viable, me tienen que decir cuál es la medida de proteger la vida de los bogotanos”, agregó López.

De acuerdo con el último reporte de Saludata, de la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá está por encima de la línea roja en ocupación de UCI con 71,4 %, muy cerca del límite (75 %) con el que la alcaldesa anunció que se decretaría nuevamente la cuarentena estricta en la capital del país.

“No me van a sacar a que la gente se muera, no. Mientras yo sea alcaldesa eso no va a pasar en esta ciudad. No necesitamos que los ventiladores lleguen para los entierros”, enfatizó la alcaldesa de los bogotanos en la emisora.