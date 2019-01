Ceballos tuvo como base de su exposición la más reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que condena el acto terrorista que mató a 21 cadetes de la Policía en Bogotá, y les recordó a todos los gobiernos que en la lucha contra ese flagelo están comprometidos todos los gobiernos.

“No hay ni puede haber ninguna decisión que se tome por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay ni puede haber ninguna manifestación de perdón ni de amparo a un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal, de este acto que no tiene justificación alguna”, dijo Ceballos este lunes en rueda de prensa.

Llamó la atención de quienes “quieren de alguna manera justificar que estos criminales no estén hoy en Colombia”, y recordó que “esos protocolos estaban destinados a procedimientos logísticos, una vez se rompieran esos diálogos”.

En ese sentido, subrayó que esos diálogos “jamás” fueron reactivados por el Gobierno de Iván Duque. “Diálogos que nosotros jamás continuamos y, por su puesto, esos protocolos de ninguna manera fueron asumidos ni reconocidos por nuestro Gobierno, entre otras cosas, por obedecer a una sentencia de la Corte Constitucional”.

Precisamente, trajo a colación la sentencia 379 del año 2016, a través de la cual ese alto tribunal validó el procedimiento del plebiscito frente al Acuerdo con las Farc.

“En esa sentencia se dice con toda claridad que las políticas públicas de paz son políticas de gobierno, y no son políticas de Estado”, retomó Ceballos. “Y, por tanto, solamente obligan a la administración que esté en el poder en ese momento”.

“Todos aquellos protocolos que hayan sido firmados en el gobierno anterior, de acuerdo con la propia Corte Constitucional, al ser protocolos que hacían parte de una política pública de diálogos, y no de ningún acuerdo, no obligan”, recaló.

Insistió en que los protocolos solamente se referían al regreso de personas que estarían en una delegación en La Habana.

“Quienes argumentan defendiendo el tema de los protocolos, entonces insinuarían o estarían llevando a que el Gobierno tuviese que trasladas a los miembros de la delegación de un grupo guerrillero que hoy reconoce la autoría de este acto terrorista y traerlos a Colombia para que regresaran a sus filas. Eso es lo que decía el protocolo”, lamentó.

“Nosotros, como Gobierno obediente de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no podemos hacer eso. No podemos permitir que se aplique un protocolo para que unos señores vuelvan a sus filas en Colombia y se internen en la selva para esconderse de la justicia”, siguió Ceballos.

“Eso no se puede aplicar. Eso no es válido. Y tampoco es ético, y tampoco responde a los llamados de todos los colombianos que se manifestaron ayer contra el terrorismo. Porque no hay protocolo que ampare el terrorismo”, dijo.

También advirtió que el Gobierno insistirá en la entrega inmediata de los miembros de la delegación del Eln que se encuentran en Cuba. “Y hay una razón profunda para ello: el Eln, como organización, reconoce su autoría, y como organización debe ser responsable. Todos ellos: todos los miembros del Eln, sin excepción, deben responder”.