Alirio Gualdrón Rojas, conocido como el ‘Monstruo de Girón’, fue condenado este jueves a 56 años y 3 meses de prisión por el feminicidio Agravado y desaparición forzada de Kerly Cuevas, una niña de tan solo 8 años, en hechos ocurridos en mayo de 2024 en Girón, Santander.

El fallo fue emitido por un juez que aceptó los cargos presentados por la Fiscalía, entre ellos desaparición forzada y feminicidio agravado, y respaldó la solicitud de una pena ejemplar. Gualdrón escuchó la sentencia desde el centro penitenciario de Cómbita, Boyacá, donde permanece recluido.

El caso provocó profundo rechazo social desde que se conocieron los detalles del crimen, y este jueves volvió a levantar un debate nacional sobre la severidad de las penas frente a delitos cometidos contra menores.

La representante a la Cámara Erika Tatiana Sánchez, presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia, calificó la condena como ejemplar y reconoció el trabajo de los operadores judiciales que actuaron con celeridad en el proceso.

Sin embargo, advirtió que este es apenas el segundo fallo de este tipo en Santander y que, frente a crímenes tan crueles, es legítimo abrir la discusión sobre la cadena perpetua.

“Pero esta es apenas la segunda condena en nuestro departamento por este tipo de delitos contra un niño. Y no podemos olvidar que el crimen contra Kerly fue atroz. ¿Cómo no hablar de cadena perpetua en este y otros casos? Frente a actos tan crueles, la respuesta del Estado no puede ser otra”, expuso.