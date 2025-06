Nuevos y reveladores detalles han surgido sobre el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con el testimonio de Katherine Andrea, alias ‘Gabriela’, una de las mujeres implicadas en la ejecución del crimen, el sicario contratado para el ataque habría sido engañado: no solo con el dinero pactado y el plan de escape, sino también contra quién iba dirigido el ataque.

El testimonio fue entregado por alias ‘Gabriela’ a la Fiscalía en el marco del proceso judicial que se adelanta contra los presuntos responsables del atentado. Según reveló la revista Semana, la mujer decidió colaborar con las autoridades a cambio de beneficios judiciales y ofreció una versión contundente sobre cómo se habrían dado los hechos.

La mujer relató que, tras enterarse del atentado por los medios, confrontó a Elder José Arteaga, alias ‘El costeño’, señalado cabecilla de la banda criminal involucrada.

“Vi una noticia que decía que acababan de atentar contra un senador. Empecé a mirar al hermano de Elder que estaba ahí y le pregunté que cómo así que era un senador. El hermano me dijo que si Elder no me había comentado, que si yo no sabía nada. Yo le dije que yo pensaba que era un fiscal ”, declaró ante la Fiscalía.

La mujer indicó que Elder Arteaga le había asegurado que la víctima sería un fiscal, no un senador. Según ella, el engaño fue intencional:

“Me dijo que no me había comentado porque pensó que yo me iba a patrasear o no aceptar el trabajo y que yo no les había hecho el favor de llevar el arma si me hubiera contado”.