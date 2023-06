Luego de una jornada marcada por claros ataques a la prensa durante las marchas en respaldo a Gustavo Petro, en redes sociales cuestionaron el nivel de convocatoria.

Para muchos, no fue suficiente la asistencia, que prometía atiborrar el centro de Bogotá, desde el Parque Nacional (ver mapa) hasta la Plaza de Bolívar, ya que hubo varios vacíos en las calles capitalinas.

Desde la otra orilla, la oficialista, los seguidores de Gustavo Petro defendieron su marcha y aseguraron que fue todo un éxito. Fieles al primer mandatario, parecieron obviar los escándalos que han enmarcado su Gobierno

Uno de los que defendió la marcha fue el líder cristiano costeño Alfredo Saade, que hizo parte del Pacto Histórico. En su cuenta de Twitter, publicó una imagen que no es de Colombia, pero que hizo pasar como si fuera de las manifestaciones.

(Lea también: Petro convoca manifestaciones como cuando era opositor: ¿contra quién o qué marcha ahora?)

Aunque imágenes de la jornada no faltaron, Saade subió un video en el que señala que Petro no está solo. Unos puentes y varios deprimidos recrean el escenario, pero eso no ocurrió en Colombia.

Saade fue rápido y bajó la publicación, pero las redes fueron más veloces y guardaron la captura de pantalla. El pastor quedó en evidencia.

Uno de los que se dieron cuenta fue Rafael Noguera, que de inmediato publicó e ironizó y dio a entender que la imagen no era de Bogotá, sino de la capital de Venezuela.

“No es la avenida Caracas, sino Caracas” trinó, junto a la captura de pantalla.

Los medios del establecimiento intentarán convencerte de que esta no es la Avenida Caracas sino Caracas. Levántate Colombia. pic.twitter.com/Z8w8YqydQt — Rafael Noguera (@ranoguera) June 7, 2023

Saade, luego de verse en evidencia, reconoció que se equivocó y ofreció disculpas. Las imágenes, efectivamente, no eran de Colombia.