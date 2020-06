green

El alcalde concedió una entrevista con el medio local Periodismo Público, y allí se refirió a un tema que ocurre cada día con más frecuencia en Soacha, y en general en todo el país: las personas que salen sin ninguna protección a la calle y que se exponen a un contagio de coronavirus.

“Lo peor está por venir entre el 20 de junio o finalizando el mes. Vamos a tener las UCI llenas y hospitales llenos, vamos a tener que enterrar a muchas personas. Aquí no hemos curado a nadie, solo dilatamos esa curva de crecimiento, por eso le pedimos que, si no tiene que salir, mejor quédese en su casa”, comentó Saldarriaga.

Pero el alcalde fue mucho más allá, y al final de la entrevista dijo que se está preparando para lo peor y que ya tiene listas varias bolsas para cadáveres.

“Estoy comprando bolsas para enterrar a aquellos que no quieren hacer caso, porque hay que enterrarlos, no los podemos dejar botados, y estamos haciendo convenios con los cementerios para poder enterrar a aquellas personas que no van a poder volver a saludar a su familia, el que se enferma se va para una clínica, y de la clínica derechito al hueco en una bolsa negra, ni siquiera en un cajón, para que sepan la realidad de lo que puede pasar”, expresó.

“Suena crudo, alcalde, pero es la realidad”, comentó el periodista Ariel González, con bastante sorpresa.

Y es que Saldarriaga se refirió a que con la reactivación progresiva del comercio se ha visto que hay personas que no quieren colaborar, que siguen saliendo a las calles en días y horarios que no corresponden y que los vendedores ambulantes se han vuelto a aglomerar en las vías.

“Los comerciantes tienen la responsabilidad de garantizar que no van a atender a nadie que no esté dentro de los permisos o por los terminales de número de cédula. Si los pescamos vendiendo a personas no autorizadas le pondremos comparendos y les cerraremos el negocio cinco días”, puntualizó.

Fue por eso que el mandatario local dijo, en la entrevista, que de ahora en adelante enviará ‘clientes fantasmas’ para verificar si los comerciantes violan las reglas, y destacó la importancia de que los soachunos sean solidarios y se acojan a lo que implica la cuarentena.