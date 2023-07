El nombre de Johana Cadavid Hernández, una agente de tránsito de Medellín, sonó bastante la semana pasada después de que en una rápida y valerosa reacción lograra persuadir a un joven que pendía de una baranda del puente de la calle 10 con 48.

Ante los gritos de la multitud que alertaba sobre la posible tragedia, Cadavid, que se encontraba en el sitio haciendo control de tráfico, no dudó en correr hasta donde el muchacho y le puso conversa intentando que el desesperado hombre cambiara de parecer.

“Le digo que por favor que, si me puede escuchar, el chico accede a escucharme, logro dar la vuelta montándome al puente para poder tener una conversación con él. Llego y lo que me doy cuenta es que el joven tiene muchos problemas, muchas condiciones emocionales que lo están llevando a este tipo de situaciones”, relató la agente.

Johana logró que el joven le contara su situación. Según manifestó el hombre ,estaba siendo extorsionado por criminales que le pedían seis millones de pesos bajo la amenaza de publicar una fotografía suya en redes sociales señalándolo de violador. Una situación que tuvo que padecer justamente cuando todavía no se repone de la reciente pérdida de una hija. Todo esto lo llevó a un punto límite y ese fue el único camino que encontró.

La modalidad de extorsión que padeció el joven está disparada en Medellín. De hecho, desde el mes de abril, EL COLOMBIANO viene alertando de aplicaciones como Supercrédito, Suplata, Plata Colombia, Rapi Crédito, Vida Luja y Profin, entre otras, que supuestamente ofrecen préstamos rápidos y sin requisitos pero que a cambio permiten tener acceso a la galería de fotos, los mensajes de texto, listas de contactos y hasta la localización del celular de quien solicita el crédito. Los montos del préstamo oscilan entre los $ 50.000 pesos y los $3 millones y son principalmente solicitados por personas de escasos recursos o que no pueden hacer préstamos formales.

Por fortuna, en este caso, la agente pudo disuadirlo y logró, después de angustiosos y eternos minutos, que el hombre desistiera. Nerviosa y temblando, la mujer bajó del puente en compañía del joven tras lo cual un grupo especializado de la Policía se puso al frente del caso y custodió al joven.

La historia de la agente y el joven se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación. Y aunque Cadavid reconoce que su actuación no hace parte de la misionalidad de la Secretaría de Movilidad de Medellín, reconoce que lo sintió como parte del servicio ciudadano que presta como funcionaria.

“La idea es ayudarle a todo este tipo de personas, no dejarlos solos. Aparte de que nosotros somos agentes de tránsito, encargados de movilidad, somos siempre quienes quieren ayudar a la ciudadanía, nosotros no somos enemigos de la ciudadanía, queremos antes que entiendan que estamos para servirles. Por eso somos servidores públicos y queremos que la gente no nos vea siempre como los enemigos, quienes castigamos, no. Nosotros también queremos salvar vidas en las vías”, manifestó la agente Johana.