Eugenio Peralta, un taxista de 51 años de edad, fue la persona que decidió partir de este mundo. La tragedia ocurrió la mañana de este martes, cuando en gran parte de la ciudad caía un fuerte aguacero.

Eran las 7:45 de la mañana cuando en la Red de Apoyo de la ciudad reportaron que el conductor de un vehículo de servicio público había llegado al puente de La Variante. El ‘amarillo’ estaba estacionado y según otro taxista que estaba en el Puesto de las Avenas, Eugenio o ‘Fritanga’ o ‘Empanada’ como era conocido en el gremio, estacionó el carro, encendió las estacionarias, se bajó y en cuestión de segundos desapareció.

“Según comentaron los amigos de él, el lunes festivo compartieron unas cervezas y lo vieron bien, normal. No les dijo que tenía problemas y no lo vieron triste. Contaron que le mostró una foto de la novia que tenía y también echaron chiste. Nada raro. Para ellos la noticia fue una amarga y triste sorpresa. No lo podían creer”, indicó José Adenis Ramírez, líder del gremio ‘amarillo’.