Todo empezó luego de que Luis Carlos Vélez se refiriera al intenso debate que sostuvieron en el Congreso, la semana anterior, los senadores Gustavo Petro y Álvaro Uribe, luego de que el dirigente de la Colombia Humana denunciara que el exministro Andrés Felipe Arias, presuntamente, “recibió mensualidad [de Odebrecht] siendo ministro”.

“Y también [Óscar Iván] Zuluaga. Y también el doctor [Iván] Duque, que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht”, dijo Petro, frase que recopiló Vélez en la emisora.

Pero la molestia del expresidente Uribe afloró en la entrevista cuando Vélez le pidió que escuchara una declaración que sobre ese tema dio, en la misma emisora, el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo:

“En el Senado, el expresidente Uribe dice que si recibía plata Arias de Odebrecht, debería salir a contarle al país cuál era su relación con Odebrecht. Y si la recibió, dice Uribe, estoy seguro que fue para su campaña presidencial”, recordó Robledo en la emisora.

Debido a ese argumento, el exsuperintendente se preguntó si no está “prohibido en las campañas presidenciales recibir plata de las empresas”, y cuestionó si acaso el exmandatario estaba tratando de “justificar la violación de las normas” con su explicación.

Una vez finalizó la grabación, Uribe de entrada le puso una condición al periodista para seguir adelante con la entrevista:

“Les voy a rogar un favor, como metodología de esta entrevista: Yo aceptó todas las preguntas de ustedes, pero no la voz del doctor Robledo. Entonces, empecemos por el tema que quieran, pero me gustaría que pudiéramos ser muy específicos en cada punto… sería mi única condición, y lo digo con todo respeto”.

De inmediato, Vélez le explicó a Uribe que la finalidad de la entrevista era escuchar lo que había dicho Robledo para que luego él respondiera, pero el senador no le aceptó.

“Yo no me refiero a las palabras de este señor”, insistió Uribe, y luego aclaró que Arias “no adelantó una campaña presencial, sino una campaña de precandidato”.

De ahí en adelante, el senador Uribe se dedicó a hablar de Zuluaga y del entonces senador Iván Duque, de los que dijo en ningún momento “recibieron ni un solo peso” de la multinacional brasileña.

Casi 14 minutos después de que Uribe manejara el diálogo como quiso en la emisora, Vélez le dijo que así no podían seguir y que era necesario poner los audios de Robledo, pues advirtió que eso no era una entrevista “sino un monólogo”.

“Doctor Uribe, usted siempre ha respondido a mis llamados, pero vamos a hacer esto: necesito poner los audios. Si usted no quiere continuar con la entrevista, yo entiendo, pero creo que la audiencia merece el contexto que me pagan para darle en las entrevistas que hago. Con todo respeto, pero si usted no desea continuar, lo entiendo y lo respeto”, alegó Vélez.