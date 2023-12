En hechos presentados el pasado martes 5 de diciembre hacia las 8 a. m. en el norte de Armenia, en el sector de las clínicas, cerca del parque Fundadores, una mujer de 63 años de edad fue drogada con escopolamina para ser robada.

La hija de la víctima, que pidió guardar su identidad, relató a NUEVA CRÓNICA QUINDÍO los detalles de cómo se presentó el robo.

Hacia las 8 a. m. la adulta mayor salió de su casa para asistir a una cita médica que tenía programada cerca del centro comercial Mocawa, “ella por cuestiones de tiempo no pudo presentarse a la cita, por lo que decidió bajar al parque Fundadores a desayunar. Una vez en el lugar, justo por los lados del edificio La Plazuela, diagonal a la Clínica Central, primero la abordó un señor ya de edad. “Parecía como cojo y le dijo a mi mamá que estaba muy enfermo que si ella podía indicarle un lugar donde vendieran sillas de ruedas, a lo que ella contestó que no sabía”.

En los videos de vigilancia captados por cámaras en el sector, se evidenció que dos personas fueron partícipes del hurto, un señor de aproximadamente 60 años y una mujer de unos 50 años.

“En el parque se volvió a encontrar al señor y a una señora, esta última la abordó y le dijo a mi mamá, ¡mire, colabóreme, por favor! es que este señor está muy enfermo y yo necesito saber dónde puedo comprar una silla de ruedas, ella le dijo a mi mamá que necesitaba transportar al señor porque él se había ganado un billete de lotería y que entonces cómo hacía para transportarlo así”, explicó.

En el momento en que la señora de 63 años fue nuevamente abordaba, la mujer implicada en el robo le roció lo que se conoce como escopolamina o burundanga, sustancia que estaba impregnada en el billete de lotería que le mostró y sacudió frente a la víctima.

“Mi mamá dice que ella solo recuerda hasta ese momento, minutos después cuando recobró la conciencia ella me contó que iba en el bus con la señora y que le preguntó cuánta plata tenía en la cuenta bancaria, mi mamá le dijo inconscientemente porque ya estaba bajo los efectos de la sustancia. Fueron hasta la casa, mi mamá entró y sacó la tarjeta, luego se dirigieron al corresponsal bancario que queda ahí mismo en Fundadores, retiraron la plata, la señora le dijo que se la pasara a ella, pero cuando estuvieran las dos en el parque y que le dijo a mi mamá que no se preocupara porque iba a guardar la plata en el bolso (el de la delincuente), le dijo que no le tuviera desconfianza y fueron al parque Fundadores donde estaba el adulto mayor con discapacidad inicialmente y le hizo la entrega de la plata, fueron casi $ 2.700.000”, contó la hija de la víctima.

Los delincuentes, no satisfechos con el hurto, mandaron a la víctima de 63 años a comprar una botella con agua con la excusa de darle una pasta al señor discapacitado, “mi mamá no se acuerda bien, pero ella fue a comprar la botella con agua, una vez en la droguería, la persona que la atendió le dio un dulce café y ella se lo comió, fue en ese momento que alcanzó a recobrar un poco la conciencia cuando sintió el sabor del dulce de café que le dieron, fue ahí cuando ella cayó en cuenta de que la habían robado, se desesperó y volvió al lugar, pero ya no estaban las dos personas”, explicó.

En el momento exacto en que la mujer recobró la conciencia, se acercó a un agente de la Policía del lugar a denunciar lo que le había ocurrido y otro agente la vio desorientada que la llevó a un centro médico para ser valorada. La mujer víctima del robo, conservó el billete de lotería que contenía la sustancia y un papel con una dirección de una droguería, ambos documentos estaban impregnados con un olor demasiado fuerte similar al del alcohol.

“Cuando mi mamá estaba más lúcida nos contó que recordaba que le hablaba normal a la señora que la robó, nos dijo que respondió todas las preguntas relacionadas con el dinero, cuánta plata tenía, dónde la tenía, con quién vivía. No se sabe qué tipo de sustancia les lanzan, pero quedan vulnerables y la víctima les suministra toda la información que necesita el delincuente y hasta parecían amigas, porque fueron de arriba para abajo. El efecto de la sustancia duró muchísimo tiempo porque mi mamá desde las 8 a. m. que ella salió y el retiro del dinero quedó registrado como a la 1:47 p. m. más o menos”, indicó la hija de la víctima.

La mujer de 63 años permanece en recuperación y aún presenta síntomas como mareo, dolor de cabeza, somnolencia y lagrimeo. El parte médico entregado a la familia indicó que podría estar así 5 o 6 días más o menos. Gracias al conocimiento que tuvo el caso por diferentes grupos de denuncias y, gracias a la denuncia puesta en la Policía Quindío y ante la Fiscalía, al parecer, la mujer señalada de cometer el hurto viviría en el barrio Las Colinas de Armenia.

“Ellos lo que hacen es como dicen coloquialmente, pescar en río revuelto, eligen a una víctima, le rocían la sustancia y después que la persona está bajo los efectos de la sustancia, empiezan a hacerle preguntas a la víctima y ellos ahí validan si vale la pena. Mi mamá dice que después de un rato de estar con ellos, aparecieron en una cafetería en el sector de Fundadores y la empezaron a interrogar con preguntas personales como dónde vivía, cómo se llamaba, si tenía dinero que si los hijos y esposo tenían dinero, dónde guardaban el dinero y las tarjetas, si tenía caja fuerte. Ellos a medida que van investigando a la persona, van determinando cómo actuar. Hay casos en que si la persona no tiene dinero entonces van y le desocupan la casa, hurtan televisores, computadores, bueno, lo que se encuentren”, dijo.

La Policía judicial se encuentran investigando el caso y, al parecer, se trataría de una banda delincuencial dedicada a este tipo de hurtos.

