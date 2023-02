A Francia Márquez la tienen inundada de críticas por promover la “igualdad” y al mismo tiempo tener supuestamente una casa en Dapa (Valle del Cauca), que podría costar entre los 1.500 y 3.500 millones de pesos. La propia vicepresidenta tuvo que salir a contestar todos los señalamientos, sobre todo de la senadora María Fernanda Cabal, quien la cuestionó por los supuestos beneficios que tiene.

(Vea también: “Inconvenientes y crisis”: astrólogo dice cómo será año de Gustavo Petro y Francia Márquez)

“Entonces, la ministra de la ‘Igualdad’ tiene una casa en Dapa que cuesta entre los 1.500 y los 3.500 millones de pesos. Cuando hablan de la ‘igualdad’, lo hacen para los demás, porque ellos jamás vivirán como el resto”, expresó la senadora a través de Twitter.

Al respecto, la propia Francia Márquez salió a defenderse de esos señalamientos y en un video de Instagram le respondió a Cabal: “Esto para los que andan diciendo que compré casa de 5.000 millones, no es cierto. Es más, yo les invito a que vayan a la oficina de intrumentos públicos porque cuando alguien compra un bien inmueble debe ir a esta oficina y ahí se darán cuenta. No he comprado ninguna casa”.

Además, varias voces se sumaron a defender a Márquez en este caso. Por ejemplo, la cantante Adriana Lucía, quien es muy cercana al Gobierno Nacional, lanzó una fuerte afirmación y se pegó su cantada sobre el papel de la mandataria.

“Amiga, Francia Márquez es tu vicepresidenta así no quieras”, fue el vainazo que echó la artista en Twitter.

Amiga, @FranciaMarquezM es tu vicepresidenta así no quieras. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) February 23, 2023

Lee También

Finalmente, el propio Gustavo Petro también salió a defender a su fórmula y trapeó el piso con todas las personas que critican a la vicepresidenta: “Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido”.