Correa Borrero es directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y estaba en la plenaria de la Cámara de Representantes cuando se hundió el proyecto, y según González ella se acercó hasta su curul y le dijo que ya no le podría “ayudar” por haber votado en contra de las listas cerradas.

“Quién es esta señora que vino aquí, a mi curul, a decirme aquí a grito entero que no nos va a ayudar. ¿Me está hablando a mí, el representante Harry González de Caquetá? ¿Esta señora es funcionaria del Gobierno? Yo le pido al Gobierno Nacional por favor más orientación de este debate con altura y el respeto que se merecen los congresistas. ¿Quién es esta señora, y por qué viene a amenazar el Congreso de la República? Le ruego que la retire señor presidente, que ella me diga qué favor le he pedido”, denunció a gritos el representante, según video del partido Liberal.

A esta denuncia se sumó el representante de la Alianza Verde Inti Asprilla, que dijo:

“Esto es mermelada pura, cochina y frentera. Felicito a Harry por tener la valentía de desenmascararlos”, según cita de Blu Radio.

La acusación provocó la reacción de los representantes del Centro Democrático, que según la emisora pidieron mantener a la funcionaria dentro del recinto y se quejaron de que González y Asprilla le estaban “faltando al respeto” a la mujer.

Pero Correa negó estos señalamientos y aseguró, a través de Noticias Caracol, que no conoce a la persona que la estaba acusando.

“No lo conozco, nunca lo había visto. Yo no le dirijo la palabra… yo le dirijo la palabra a la gente que conozco, y a los representes y senadores que conozco”, aseguró.