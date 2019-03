“Alias ‘Pau Pau’ recibió hace pocas horas la noticia de la cancelación de esta medida, por parte de la autoridad migratoria colombiana”, se lee en un comunicado del ente colombiano.

La decisión se tomó porque “autoridades competentes” le dijeron Migración Colombia que la mujer tiene voluntad de colaborar con la administración de Juan Guaidó y no llevarle información a Nicolás Maduro.

Este viernes, la mamá de Tania Lorena Pérez, alias ‘Pau Pau’, dijo que si la devolvían a Venezuela, la iban a asesinar.

“Mientras que ellos investigan si es cierto o no, ténganla detenida acá, no importa, deténganla; pero no la deporten porque la van a matar”, señaló.

Esta mujer, de 28 años de edad, hace parte de los más de 700 miembros de las fuerzas armadas del vecino país que han cruzado la frontera en busca de ayuda y huyendo del régimen de Maduro.