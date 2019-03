En las últimas horas, la autoridad migratoria dijo que descubrieron que Tania Lorena Pérez, alias ‘Pau Pau’ había entrado al país fingiendo ser desertora del régimen de Maduro, pero, en realidad, la información de inteligencia reveló que sus actividades representaban “un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social”.

Ante eso, Peralta afirmó en Noticias Caracol que ella no es infiltrada y que puede ser asesinada si es enviada de regreso a Venezuela:

“Mientras que ellos investigan si es cierto o no, ténganla detenida acá, no importa, deténganla; pero no la deporten porque la van a matar”.