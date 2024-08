Por: El Colombiano

Un presunto caso de acoso en el metro de Medellín ha causado indignación en redes sociales. Durante el pasado fin de semana, una joven denunció que uno de los pasajeros se le acercó de manera inapropiada, restregando sus partes íntimas contra ella. La mujer decidió confrontar al hombre y grabar la situación, difundiendo posteriormente el video en diversas redes sociales.

En la grabación, que rápidamente se volvió tendencia en X (antes Twitter), se observa al presunto acosador intentando ocultar su rostro mientras le pide a la joven que deje de grabarlo. “No me grabe, por favor. No me grabe, tengo familia”, suplicaba el hombre, a lo que la presunta víctima respondió: “Lo siento mucho, qué pena. Es que eso no se hace. ¿Entonces, si tiene familia, por qué lo hace? Aprenda a respetar.”

#ASQUEROSO. Sujeto es confrontado por una joven a la que habría restregado sus geniales en uno de los vagones del Metro de Medellín. La valiente mujer lo expuso ante los otros pasajeros y luego llamó a la Policía que finalmente lo detuvo y lo trasladó a un CAI. pic.twitter.com/uZqoFSp57h — Colombia Oscura (@OscuraColombia) August 4, 2024

El hombre fue presentado ante la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que lo trasladó a un CAI cercano para continuar con el proceso correspondiente. Las autoridades de Medellín aún no han emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Como era de esperarse, este hecho ha despertado numerosas reacciones en redes sociales, donde los usuarios expresan su repudio hacia el comportamiento del hombre y apoyan a la joven por su valentía al exponer la situación.

La empresa Metro de Medellín, por su parte, emitió un comunicado lamentando lo sucedido y reafirmando su compromiso con la seguridad de sus usuarios.

“En el Metro de Medellín estamos comprometidos con ser un sistema seguro e incluyente. En el marco de Cultura Metro, buscamos generar conciencia sobre el respeto, la empatía y la solidaridad”, aseguraron en su comunicado. Además, explicaron que tienen establecida una ruta de actuación específica para atender situaciones de acoso, la cual se activa a través del botón rojo en los trenes o notificando al personal de la estación.

No es la primera vez que se reportan casos de acoso en el Metro de Medellín. En enero de 2022 ocurrió un caso similar que fue difundido en redes sociales, y en el que un usuario de la Línea A en el tramo Ayurá – Envigado extrajo su miembro y en repetidas ocasiones lo frotó en contra de la mujer que estaba delante de él.

Más tarde, en horas de la noche, la Policía pudo ubicar e identificar al que sería el presunto victimario. Su interceptación se logró gracias al seguimiento que hizo la Policía en la revisión de las cámaras de seguridad del sistema.

