En la mañana de este miércoles, 5 de junio, se registró un aparatoso accidente en una loma del barrio Enciso, comuna 8 – Villa Hermosa, que dejó a dos adultas mayores heridas.

Los hechos ocurrieron en la calle 58 con carrera 30 y, según las primeras informaciones, la camioneta de color blanco bajaba por una pendiente, perdió el control y terminó contra las rejas de 3 viviendas del sector.

En ese momento, dos adultas mayores venían bajando por esta calle y fueron alcanzadas. Una de ellas se llevó la peor parte, tenía lesiones en sus piernas y fue trasladada a un centro asistencial. La otra adulta mayor, aunque no tenía lesiones evidentes, recibió oxígeno en el lugar.

Q’HUBO hizo presencia en el sitio y, aunque las autoridades no han determinado las causas reales del accidente, se pudo hablar con el conductor del vehículo involucrado, quien argumentó que “la cabrilla no me respondió”.

Según el último reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, las personas lesionadas no presentan heridas de gravedad y se encuentran en Policlínica y la Clínica CES. Las autoridades hacen presencia en el lugar para evaluar las causas del hecho y determinar las afectaciones a la infraestructura de las vivienda afectadas.

