El ciclismo colombiano hace oraciones por la salud de la ciclista Ana María Bustamante, quien fue arrollada por una volqueta en Bogotá el pasado 8 de febrero, mientras terminaba uno de sus habituales entrenamientos.

La pedalista de 24 años de edad, quien este año tenía como principal objetivo competir en la Vuelta a Colombia Femenina, perdió una pierna y sigue batallando por su vida, debido a las demás lesiones que sufre por el accidente de tránsito, entre ellas fractura de pelvis, daños en el estómago y otros traumatismos en su cuerpo.

Madre de Mateo, un niño de cuatro años, Ana María, quien a la vez es profesional en comercio internacional, se encuentra internada en el Hospital de San Rafael, al sur de Bogotá. Los primeros auxilios se los brindaron en la Fundación Santa Juliana.

(Lea también: Las heridas que sufrió la niña que consumió vidrio en refrigerio de su colegio en Bogotá)

Varias personas han mostrado solidaridad con la deportista, y se han acercado al Hospital de San Rafael, ubicado en la calle 18 sur con carrera 8 sur de Bogotá, para donar sangre para Ana María y orar por su pronta recuperación.

Desde allí, y por medio de un Facebook Live, la propia corredora, consciente, dio agradecimiento a las personas que la han apoyado.

“Quiero agradecerle a todas las personas que me han ayudado, que han estado ahí para mí, con sus oraciones, donaciones, tanto de pañales como de sangre. Estoy viva de milagro. Quiero agradecer a la Fedeciclismo, a la Liga de Bogotá…”, dijo Ana María, quien mostró no solo su deseo de salir adelante sino también de volver a competir. “Quiero agradecer a la Liga de Paracycling, que no pensé que pudiera estar pero sé que Dios tiene un gran propósito para mi vida”, agregó la mujer.