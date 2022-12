El pasado 7 de diciembre, mientras los colombianos celebraban el Día de Velitas, una familia en Bogotá buscaba a Nancy Castaño, una mujer de 48 años, quien tenía dos hijos y que falleció en un accidente de tránsito en la calle 80.

“Mi mamá está desaparecida, por favor ayúdenme a buscarla y a encontrarla”, publicó Gabriela González en su cuenta de Twitter el jueves 8 de diciembre, pues no daba con el paradero de su madre.

Mi mamá está desaparecida, por favor ayúdenme a buscarla y encontrarla.

Según contó el exesposo de Nancy en diálogo con Semana, su hija lo llamó el jueves para saber si había conversado con la mujer. Él respondió que no, pues su última llamada fue el martes.

“Gabriela me llamó ayer [8 de diciembre] a preguntarme si yo había hablado con su mamá, pero le dije que la última vez que lo había hecho fue el martes 6. Mi hija tampoco se veía con ella desde ese día porque salió para Villavicencio a cumplir con una obligación laboral, mientras que mi hijo, que está en Italia, nos aseguró que no hablaba con su mamá desde ese miércoles a las 9:30 a. m.”, dijo el hombre a la revista.

La mujer, que murió en un fatal accidente en la calle 80, horas antes le había contado a su hijo que se estaba alistando para ir a trabajar. Lamentablemente nunca llegó a la empresa donde trabajaba vendiendo productos orgánicos, pues en su camino fue arrollada por un camión.

Solo hasta las 3:00 p. m. del jueves 8 de diciembre les dieron la trágica noticia: Nancy estaba muerta. “Mi mamá falleció. Gracias por compartir”, escribió Gabriela en su Twitter al enterarse del fallecimiento.

Los familiares de Nancy aún no salen del asombro y la molestia de que las autoridades no les avisaran del accidente tan pronto ocurrió. “Eso sucedió el 7 y para nosotros saber que Nancy había fallecido, tuvimos que empezar a buscarla, no llamaron a nadie, eso es una grosería”, comentó el exesposo de la mujer en la revista.

Accidente en calle 80 dejó una persona muerta

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, sobre las 12:00 p. m. del pasado 7 de diciembre se registró un accidente entre un vehículo de carga y una motocicleta en la calle 80 con carrera 108, en sentido occidente-oriente.

Según conoció Pulzo, la mujer que conducía la motociclista habría querido cambiar de carril y no se percató de que la volqueta transitaba a alta velocidad, por lo que terminó arrollada. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado sobre lo ocurrido.

