Sobre las 12:00 p. m. se registró un accidente entre un vehículo de carga y una motocicleta en la calle 80 con carrera 108, en sentido occidente-oriente, reportó la Secretaría de Movilidad.

El conductor de la motocicleta falleció en el lugar del accidente y por las labores de criminalística que se adelantan a esta horas la calle 80 permanece cerrada.

Según conoció Pulzo, el motociclista habría querido cambiar de carril y no se percató de que la volqueta transitaba a alta velocidad, por lo que terminó arrollado.

Para las personas que ingresan a la ciudad por el corredor de la calle 80, se sugiere tomar la calle 13 para evitar el represamiento que se reporta.

📣 [12:19 p.m.] #Atención

Para los usuarios que ingresan a la ciudad por el corredor de la calle 80, se sugiere el siguiente desvío: Kr 110 al Sur, cl 78B al Or, kr 109 al Sur, cl 76 al Or, kr 109 al Sur, cl 74B al Or, kr 108 al Sur, cl 73 al Or, tv 106 al Sur y cl 72 al Or. https://t.co/n0UlT5nP4X pic.twitter.com/KTmQfi4RKa

— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 7, 2022