El fin de semana del 6 y 7 de mayo estuvo un poco accidentado en Bogotá por los incidentes de tránsito ocasionados por la imprudencia de los conductores, que no respetan las señales y exceden los límites de velocidad. Precisamente, eso se evidenció en la irresponsabilidad de un vehículo que se metió al carril exclusivo de Transmilenio y ocasionó un siniestro que afectó a un taxista, según se informó en Noticias Caracol.

A través de los videos de las cámaras de seguridad, se ve el momento en que el conductor del carro particular va a toda velocidad por el carril prohibido, se pasa un semáforo en rojo y estrelló a un taxi de frente que iba cruzando por esa vía. El hecho ocurrió en la avenida Caracas con calle 74, de acuerdo con el noticiero.

Lo más grave del accidente es que el conductor que estrelló al taxista se escapó del lugar y el vehículo implicado no tiene Soat. Además, la víctima del incidente fue llevado a un hospital, pues quedó inconsciente por el golpe y se vino a enterar de todo lo sucedido cuando salió de la clínica, de acuerdo con el citado medio.

“Me vine a dar cuenta cuando desperté en el hospital. Yo no me acuerdo de nada, me doy cuenta es por los videos que me muestran y ahí es que sé que me accidentó un particular”, dijo el taxista Hugo Lozano en la entrevista.

Además, la víctima del accidente está muy afectado económicamente, pues le tocó activar su póliza todo riesgo para cubrir los gastos de la clínica y el conductor que lo estrelló no aparece, ni tampoco el dueño del carro. Como si fuera poco, su taxi quedó en pérdida total y no tiene un medio de trabajo para llevarles la comida a sus hijos.

“Como estoy solo e inconsciente, yo firmé todas las cosas y acepté porque realmente estaba pensando en otras vainas. Me sacan, me dicen que me van a cobrar mi prueba de alcoholemia y me hacen un recibo que tengo que pagar. Me afectan físicamente, me dejan sin trabajo y la póliza me cubre un 80 %. ¿Quién me responde por el resto? Yo no tengo para pagar el arreglo del carro”, mencionó el conductor afectado.