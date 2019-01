La misma emisora sirvió de canal para que el abogado Luis Eduardo Leiva hablara en nombre de Hollman Morris, y lo primero que dijo fue que le llama la atención que esta denuncia “se haya instaurado una vez se notificó de la demanda de divorcio”.

Es decir, que Morris demandó primero a su esposa Patricia Casas en busca de una conciliación para su separación, pero que “el proceso de conciliación no fue posible, pues la señora Patricia…. no quiso conciliar”.

“Esas aseveraciones que hace la señora, pues ni Vicky ni yo podemos decir que no sean ciertas. No voy a cometer ese error. Pero tampoco puedo asegurar que sean ciertas en la medida que nacen de la respuesta a una demanda de la que ella fue notificada, y no ha contestado. La demanda se le envió a ella, después de la conciliación que se hizo en la fundación servicio jurídico popular, y ella no quiso aceptar la conciliación y se le envió, después, una notificación y no la contestó. Le enviamos una segunda notificación en donde le informábamos el juzgado, etcétera. No la contesta y sale a presentar una demanda por inasistencia alimentaria o, mejor, por violencia intrafamiliar, que puede que tenga sus razones, y debemos verificar en el aspecto penal si son ciertas o no. Llama eso la atención, Vicky”, expresó el abogado.

El abogado aseguró en la emisora que si bien “la narración de los hechos es grave” habrá que “demostrar la veracidad porque esa es la que está en juego”. Esto, según él, porque Morris siempre ha estado dispuesto a finalizar este tema de la mejor manera para que sus hijos sean los menos afectados.

“Cuando se habla de comida uno se imagina a una familia mendigando, pero no es así […] el señor Hollman Morris es un ciudadano de clase media. Es concejal, y un concejal gana entre 16 y 17 millones de pesos. ¿Cuál sería la cuota alimentaria para dos hijos con ese salario? La ley señala que podría ser hasta el 50 por ciento, pero si se tiene en cuenta que el padre está suministrando la vivienda: los niños y la señora Patricia viven en un apartamento sumamente lujoso, que está ubicado en Rosales”, explicó el jurista.

Leiva dijo que su cliente “se está ‘totiando’ económicamente”, y que ha hecho “un ofrecimiento de alimentos que comienza en 6 millones y va en 9 millones de pesos. Pero la señora no acepta, la señora quiere mantener un estatus que no corresponde. Hay muchos ojos sobre la actividad de Morris esperando que la corrupción lo pique a él. Y ha tenido que aguantar física hambre para no darles gusto a los corruptos que le tocan el hombro diciendo que haga esto o lo otro”.

El abogado también se refirió a los señalamientos que hizo Casas en la emisora, en donde dijo que Morris ha tenido “adicciones y excesos de drogas y prostitución”.

“A él se le ha acusado de que tiene problemas de drogadicción”, dijo Leiva, y reconoció que su cliente recibió ayuda profesional y que gracias a eso logró superar este problema y el de consumo de licor.

Finalmente, el abogado dijo en la cadena radial que antes de iniciar la demanda por parte de Morris se les informó que “la señora Patricia se haría a los servicios de unos abogados poderosísimos […] y ante esa especie de chantaje, pues le dijimos que si se lanzaba como candidato a la Alcaldía de Bogotá le iban a llover de todo lado. Sabíamos que esto iba a venir”.

Leiva insinuó que detrás de esta denuncia pública está “ese abogado que todos conocen, porque además canta lírica y canta ópera, es el que planea este tipo de argucias para torpedear a un hombre de izquierda”.

Estas son otras frases del abogado sobre el tema, y la entrevista completa:

