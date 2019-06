140 de las personas multadas no habían hecho la revisión técnico-mecánica a sus vehículos; otros 159 no portaban su licencia de conducción; y 116 motociclistas no tenían en su poder el seguro obligatorio, informó Blu Radio, citando a la Policía de Carreteras.

Otro dato que no es menor es que 146 de las pruebas de alcoholemia practicadas a los conductores resultaron positivas, añadió la emisora.

Frente a la situación de las vías, se indicó que había paso restringido en la vía Cimitarra-Landázuri en el kilómetro 95, informó Noticias RCN.

Un hecho similar ocurrió en la variante a Melgar, kilómetro 27, en la carretera que conduce de Bogotá a Girardot, señaló el informativo.

Hasta este viernes se habían movilizado 601.167 vehículos en las carreteras del país, lo que representa un incremento del 8.2 % en comparación del puente anterior, mencionó el general Carlos Ramiro Mena, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional al mismo medio.

En la mañana de este sábado, la cifra aumentó a 992.916 vehículos, agregó Blu Radio.